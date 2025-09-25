¿En crisis? Pamela Franco admite etapa difícil en su relación con Christian Cueva: "Podríamos estar mejor"

Pamela Franco sorprendió en el programa "Ponte en la Cola" al contar que su romance con Christian Cueva no está en su mejor momento. Aunque aclaró que siguen juntos, aceptó que la situación es difícil por problemas que aún no se resuelven.

Pamela Franco sobre su relación con Christian Cueva

Pamela Franco no se guardó nada en el programa "Ponte en la Cola". La cantante de cumbia admitió que su romance con Christian Cueva pasa por una etapa complicada, aunque aseguró que siguen juntos. También dejó claro que, pese a los altibajos, confía en que ambos encontrarán la forma de salir adelante como pareja.

"Podríamos estar mejor", dijo sin rodeos. "Él todavía está cerrando algunas cosas que van a tener que tomar su curso... el tema de sus hijos, el tema de divorcio. Nosotros como relación, como pareja, estamos tranquilos", explicó.

La intérprete dejó claro que por ahora no planea agrandar la familia. Sobre la pancita y rumores de embarazo, contó que su salud se ha visto afectada por la tensión de estos meses.

"No he descartado, pero en este momento las cosas no estamos yendo ahorita", confesó, señalando que prefiere esperar a que Cueva resuelva todos sus asuntos. "Me subí de peso porque estuve un poquito mal de salud y me descuidé en la dieta", reveló. Aunque dijo estar recuperándose, aceptó que la situación le ha generado estrés.

Ruptura con su ex amiga Vanessa Pumarica

La conversación se puso más intensa cuando mencionaron a Vanessa Pumarica, ex amiga de Pamela. Vanessa había dicho que notó actitudes incómodas en Cueva. La reacción de Pamela fue inmediata y contestó con evidente incomodidad.

"¿Quién? ¿Quién? No, no, no, no la ubico", dijo la cantante. La reportera insistió en saber si existe posibilidad de reconciliación: "¿Descartas toda reconciliación con Vanessa?". Pamela respondió firme: "Yo creo que ha dicho muchas cosas. Si tú le preguntas eso, te debería decir".

Según la periodista, Vanessa intentó comunicarse para aclarar las cosas, pero Pamela lo negó. Cuando le preguntaron si la ex amiga estaba mintiendo, la cantante señaló que le pregunten. Además, la cumbiambera dejó claro que no tiene intención de retomar esa amistad.

"Pregúntale mejor a ella. Yo tengo mi celular, nunca he borrado nada. ¿Entonces, lo que ella nos está comentando sería mentira?) Pregúntale a ella", señaló. "Aquí lo que importa es que ella y yo tuvimos una amistad. Bueno, tuve yo una amistad, yo la consideré mi amiga. Se acabó, ya no existe nada más", sentenció, dejando en el pasado esa relación.

Defiende a su pareja. Pamela también reaccionó cuando le preguntaron por los rumores de una fiesta de 18 horas en la que supuestamente estuvo Cueva con jugadores de Emelec. Mostró firmeza al responder y dejó en claro que no piensa alimentar la polémica con explicaciones innecesarias.

"Bueno, cada quien que cuide su marido, hijita. Ya, a mí no me interesa, la verdad. Un beso para todos. Cuídense", dijo con una sonrisa, dejando claro que no piensa darle más vueltas al asunto.

En conclusión, entre los problemas legales que enfrenta Cueva, sus propios temas de salud y la ruptura con una amiga cercana, Pamela Franco vive días de mucha presión. Aun así, deja claro que su relación con el futbolista sigue en pie y que, pese a las dificultades, confía en que la calma y la estabilidad llegarán para ambos.