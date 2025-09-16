Entrenador de Pamela Franco sobre críticas de Vanessa Pumarica a Cueva: "Es fan de su relación"

El programa "Todo se filtra" llegó hasta el concierto de Pamela Franco en Fiesta Karibeña y no solo conversó con la cantante, sino también con su amigo y entrenador personal. En medio de la charla, el coach no dudó en referirse a Vanessa Pumarica, exmejor amiga de la cumbiambera, soltando comentarios que dieron que hablar.

Entrenador de Pamela Franco sobre Vanessa Pumarica

Tras el concierto de Pamela Franco en Fiesta Karibeña, las cámaras de "Todo se filtra" no solo conversaron con la cantante, también con su amigo y entrenador personal. Y lo que parecía una simple entrevista terminó con fuertes declaraciones sobre Vanessa Pumarica, la exmejor amiga de la cumbiambera, encendiendo nuevamente la polémica en la farándula.

La reportera consultó si el distanciamiento entre Vanessa Pumarica y Pamela Franco podía ser solo un berrinche de amigas y si había posibilidad de reconciliación. El entrenador fue directo en su respuesta.

"Yo creo que, ahorita en la actualidad, no creo, porque cuando algo se quiebra ya no puede ser lo mismo. La lealtad es la lealtad, aquí y en la China", dijo con firmeza, dejando claro que la reconciliación no está en sus planes.

La periodista fue más allá y preguntó si Vanessa podría sentir envidia de Pamela, recordando que en el pasado habló mal del padre de los hijos de la cantante y ahora de Christian Cueva. Comentó que quizá tenga algo en contra de ellos.

Sin dudar, el personal trainer soltó: "Tal vez es una fan más de ellos, quién sabe, ¿no? Es fan de su relación o también por ahí debe tener ahí también a su futbolista", expresó entre risas.

Persona trainer opina de Pamela López

El entrenador no se quedó ahí. También lanzó una indirecta para Pamela López, la aún esposa de Christian Cueva.

"Yo acá me hago el digno, después... sale la verdad. Entonces por ahí vas a ver, unos mesesitos, creo, vas a ver más verdades de las personas involucradas. La vida continúa", señaló con picardía, dejando a todos intrigados sobre qué más se sabrá en el futuro.

En el estudio, el conductor Metiche reveló quién es el hombre que conoce a la perfección este círculo de amistades y romances. Además de trabajar actualmente con la cumbiambera, también lo hace con Christian Cueva y, en el pasado, entrenó a Vanessa Pumarica.

"Él es Dilbert García, ojo, el personal trainer de Pamela Franco, de Christian Cueva, era también de la Vanessa Pumarica, bueno, también de Xiomy Kanashiro", contó, confirmando que el entrenador conoce muy bien a todos los involucrados en este enredo.

En conclusión, el entrenador dejó claro que la amistad entre Pamela Franco y Vanessa Pumarica está completamente rota. Incluso, al comentar las críticas a Christian Cueva, insinuó que Vanessa podría ser fan de su relación. Además, su misterioso anuncio de que "en unos meses saldrá la verdad" dejó a los seguidores de la farándula con la expectativa al máximo.