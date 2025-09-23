Christian Cueva regresó a Perú y preocupa a Emelec, pero su técnico aclara: "Tiene permiso especial"

Christian Cueva volvió a ser tema de conversación aunque no por una jugada en la cancha. El volante peruano emprendió un sorpresivo viaje a Lima en plena recta final de la LigaPro 2025 en Ecuador , lo que encendió las especulaciones sobre su futuro en Emelec. Ante el revuelo, el técnico del club, Guillermo Duró, decidió despejar dudas y explicar la situación de 'Aladino'.

DT de Emelec desmiente rumores sobre el viaje de Cueva

Christian Cueva no integró la lista para el triunfo 4-0 de Emelec frente a El Nacional. Su ausencia no solo se debió a una sanción, sino también a una lesión. Sin embargo, su salida del país generó preguntas en medio de la compleja situación institucional que vive la institución eléctrica.

Guillermo Duró fue consultado de inmediato. "Christian tiene un permiso especial porque quiso atenderse con su médico en su país. Simplemente eso. De parte de la dirigencia y del cuerpo técnico está habilitado, así que no hay nada más", aseguró el estratega argentino con firmeza.

Con estas palabras, también negó que el viaje esté relacionado con los retrasos salariales que, según medios ecuatorianos, aquejan al plantel. Cueva arrastra una lesión miofascial en el músculo recto anterior del cuádriceps derecho, dolencia que sufrió durante el clásico del astillero contra Barcelona SC, disputado el 14 de septiembre.

Además de sus problemas físicos, debía cumplir una sanción de dos fechas impuesta por la Comisión Disciplinaria de la LigaPro por "conducta violenta contra un adversario" en ese mismo partido.

Desde Emelec afirman por su parte que viajó por motivos médicos. pic.twitter.com/eZg4HljlQf — Luis Carrillo Pinto 👽 (@lcarrillopinto) September 22, 2025

Balance de su paso por Emelec

Desde su llegada al conjunto eléctrico, Christian Cueva ha tenido presencia constante, aunque sin deslumbrar. En la presente LigaPro disputó 11 partidos y acumuló 671 minutos, con un registro de 2 goles y 2 asistencias. En las últimas jornadas, su protagonismo disminuyó y las amonestaciones comenzaron a pesar: recibió dos tarjetas amarillas y una roja, la misma que derivó en su suspensión.

El volante, de 33 años, tampoco ha logrado recuperar un lugar en la selección peruana. Pese a su rol clave en las clasificatorias rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022, no ha sido convocado en ninguna fecha del proceso hacia el Mundial 2026, un contraste marcado respecto a la década en la que fue pieza habitual en la 'bicolor'.

Con la aclaración de Duró, Emelec busca poner fin a las especulaciones sobre el viaje del '10'. El club respalda su decisión de atenderse en Perú mientras se recupera de la lesión y cumple la sanción. Christian Cueva, por ahora, centra sus esfuerzos en volver a su mejor forma para el tramo final del campeonato, mientras su futuro en la selección nacional sigue siendo una incógnita.