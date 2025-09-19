Alianza Lima podría enfrentar al Barcelona y Al Nassr de Cristiano Ronaldo en Lima

La expectativa crece entre los hinchas de Alianza Lima luego de que surgieran noticias sobre posibles amistosos internacionales del club. Inicialmente, se difundió que Universitario de Deportes sería el rival del Barcelona de España, pero finalmente el encuentro podría darse con el cuadro blanquiazul, lo que generó una gran sorpresa entre los fanáticos y medios deportivos.

Flaco Granda confirma fecha y escenario para Alianza vs Barcelona

En el podcast 'Palabra de Hincha', el periodista Giancarlo "Flaco" Granda reveló que Alianza Lima estaría a punto de cerrar un acuerdo para enfrentar al Barcelona de España, liderado por jóvenes promesas como Lamine Yamal. Incluso mencionó la fecha y el escenario probable: el 21 de diciembre en el Estadio Nacional.

"Está confirmado que el día 21 de diciembre va a jugar Alianza Lima con Barcelona de España en el estadio Nacional. Si se venden todas las entradas y el Alianza Lima vs Barcelona es un éxito, en enero el Al Nassr de Cristiano Ronaldo sería el rival que traerían para la 'Noche Blanquiazul'", declaró Granda, generando euforia entre los seguidores del equipo peruano.

La posibilidad de enfrentar a Al Nassr se sumaría como un atractivo adicional, considerando la presencia de Cristiano Ronaldo, quien acapara la atención internacional. Los fanáticos blanquiazules recibieron la noticia con gran entusiasmo, ilusionados por la posibilidad de ver a una de las máximas estrellas del fútbol mundial en suelo peruano.

No es la primera vez que suena el Alianza Lima vs. Al Nassr

La opción de enfrentar a Al Nassr de Cristiano Ronaldo no es nueva. El periodista Julio Peña había adelantado que un prestigiosa empresa con presencia en Sudamérica busca concretar el amistoso en Perú, con Alianza Lima como el equipo anfitrión.

"Hay una empresa, que creo que es española y que tiene funcionamiento en Sudamérica, que está muy interesada en traer a Al Nassr de Cristiano Ronaldo a jugar al Perú para mitad de año. Y la propuesta que se maneja en esta empresa sería con Alianza Lima. Así que Cristiano Ronaldo podría venir al Perú y sería un boom", explicó Peña.

Además, Peña explicó que la elección del club de Néstor Gorosito responde al atractivo y buen momento deportivo del equipo íntimo, lo que lo convierte en un rival ideal para generar repercusión mediática y éxito comercial.

"Alianza viene bien y es atractivo. Esta es una empresa que tiene que ver mucho con derechos de transmisión y estaría siendo una de las gestoras de este posible amistoso entre Al Nassr y un equipo peruano, que me dijeron sería Alianza Lima".

Con estas confirmaciones, Alianza Lima se posiciona como protagonista de uno de los eventos futbolísticos más esperados en el país. La posibilidad de ver a figuras internacionales como Lamine Yamal y Cristiano Ronaldo ha generado gran expectativa entre los hinchas, que esperan la oficialización de ambos partidos y la apertura de la venta de entradas.