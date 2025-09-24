Pamela Franco revela por qué no planea formar una familia con Christian Cueva: "No es una prioridad"

Pamela Franco es una reconocida cantante de cumbia que mantiene una relación amorosa con Christian Cueva. Aunque se habló de un posible embarazo de la artista, ella lo niega y reveló que no desea planificar una familia con el 'Aladino' por el momento.

Niega estar en la dulce espera

Tras presentarse en un concierto de Radio Karibeña, Pamela Franco usó un vestido con lentejuelas que hizo ver un poco abultado su barriga y se habló de un posible embarazo. Ahora, se presentó en el programa 'Ponte en la Cola' para negarlo completamente. Además, reveló que estuvo delicada de salud y no podía hacer ejercicios.

"No estoy embarazada. Justo se lo estaba comentando a alguien fuera del canal, me subí de peso porque estuve un poquito mal de salud. No soy una persona que suelo contar lo que me sucede. Fue algo de salud que no me permitió hacer ejercicios y me descuidé de la dieta", afirmó la cantante en el programe en vivo.

Así mismo, dejó en claro que viene pasando por momentos muy complicados con Christian Cueva, ya que el pelotero aún está en un medio legal con la madre de sus hijos, Pamela López.

"No sé por qué me ponen como embarazada, cuando saben que hay una situación", expresó.

¿Pamela Franco no quiere un hijo con Cueva?

En más de una ocasión, Pamela Franco reveló que no haga conversado con el pelotero sobre tener una familia juntos. Ahora, revela que si desea tener un hijo más, sería planificado como con su expareja.

"Lo que pasa es que yo ya he sido mamá y soy grande. Yo he sido mamá con planificación, yo creo que a estas alturas, si vuelvo a ser mamá, también tendría que ser un embarazo planificado", dijo.

Aunque no desea por le momento, la cantante de cumbia tampoco lo descarta para siempre. Franco si señala que convertirse en madre nuevamente no es una prioridad en su vida personal y menos en su relación con el 'Aladino'.

"No me atrevo a descartarlo tampoco, pero en este momento no es un tema a tratar. No es una prioridad", aclaró.

De esta manera, Pamela Franco señala que aún no desea convertirse en madre por segunda vez y si desea tener uno con Christian Cueva, será totalmente planificado. Por el momento, solo vive el presente y está enfocada en su trabajo, al igual que el futbolista peruano de Emelec.