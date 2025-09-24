¡Del folclore a la cumbia! Bareto presentó "Como Has Hecho" en 'El Súper Show de Karibeña'

¡La Karibeña se llenó de sabor! La popular banda peruana Bareto llegó el 24 de septiembre al programa 'El Súper Show de Karibeña' para presentar en exclusiva su nuevo tema "Cómo Has Hecho". Desde el primer acorde, los oyentes no pararon de moverse al ritmo de esta versión de cumbia que promete convertirse en un éxito.

Bareto canta "Cómo Has Hecho" en 'El Súper Show'

Una presentación que hizo vibrar la radio. La cabina de 'El Súper Show de la Karibeña' se llenó de sabor y alegría. La banda peruana Bareto llegó el 24 de septiembre para presentar en exclusiva su nueva canción "Cómo Has Hecho", un tema que mezcla la cumbia con raíces andinas y que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Primero mostraron el videoclip oficial y, sin perder tiempo, la cantaron en vivo. Uno de sus integrantes anunció con entusiasmo: "Disponible en todas las plataformas digitales, acá en la Karibeña no hay más", invitando a todo el público a subirle el volumen.

Del folclore andino a la cumbia sabrosa. Este nuevo lanzamiento es una versión en cumbia del clásico andino de Gaitán Castro, pero con el inconfundible toque de Bareto. La letra mantiene su fuerza y emoción.

"Debí saber que al amarte yo me perdía, debí saber que tu mundo ya no era mío. Es tan lejano aquel día en que decías. Ya no soy niña, no juego con sentimientos. ¿Cómo has hecho para amarte así? ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho?, me mataste, amor. ¿Cómo has hecho?, ¿cómo has hecho'", se escucha.

Con este tema, Bareto demuestra una vez más su talento para fusionar géneros. De esta manera, demostraron que saben conquistar a quienes aman la buena música.

A la emisora llegaron cuatro de sus integrantes, quienes pusieron el ritmo y la energía que los caracteriza: Jair Montaño en la voz, Raffo Carlos en sintetizadores y coros, Rolando Gallardo en guitarra y coros, y Jorge Giraldo en el bajo y coros. Ellos hicieron que la cabina se convirtiera en una verdadera pista de baile.

¿Quiénes son Bareto?

Bareto nació en 2003 de la mano de Rolando "Rolo" Gallardo y Joaquín Mariátegui. Al inicio apostaron por el reggae y el ska instrumental, pero pronto decidieron mezclar esos sonidos con cumbia, chicha y folclore peruano, creando un estilo único que los hizo conocidos dentro y fuera del país.

Su disco "Cumbia" de 2008 fue un antes y un después, pues incluyó versiones de clásicos amazónicos y los llevó a ganar disco de oro en pocos meses. La banda también ha sido nominada varias veces al Grammy Latino y ha realizado giras por España, Francia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Japón y Rusia.

Uno de sus vocalistas más recordados es Mauricio Mesones, quien dejó el grupo para seguir su camino como solista. Hoy, Bareto sigue innovando con nuevas voces y fusiones que mantienen viva su esencia tropical.

En conclusión, con "Cómo Has Hecho", Bareto confirma que la música peruana no tiene límites. Su capacidad para unir el folclore andino con la cumbia hace que su propuesta suene fresca y diferente. Ellos mismos lanzaron la invitación a todos sus seguidores para escucharla y llevaron su energía al 'El Súper Show de la Karibeña', donde quedó claro que son sinónimo de fiesta, ritmo y puro talento peruano.