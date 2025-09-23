Delincuentes armados roban vivienda de Luis Quiroga de Agua Marina: Se llevaron 30 mil soles

La delincuencia en el país va en aumento exponencial causando zozobra a varios pobladores. Ahora, el integrante Luis Quiroga Querevalú de Agua Marina sufrió el robo de más de 30 mil soles en efectivo tras un asalto de delincuentes armados en su vivienda de Sechura.

Asaltan casa de Luis Quiroga Querevalú

Según informan el reporte policial de la denuncia por robo, tres delincuentes ingresaron en la madrugada del 23 de septiembre a la casa de Luis Quiroga Querevalú en Piura. El atraco se registró alrededor de las 2:59 a.m., su vivienda se encuentra situada en la cuadra 4 de la calle Bolívar, al costado de la municipalidad provincial de Sechura.

Medios han informado que dos señoras sorprendieron a los delincuentes dentro del hogar y las amenazaron con armas antes de que pidan ayuda, ya que había serenazgos frente a la casa, pero que lamentablemente no pudieron acudir.

Han revelado que los tres encapuchados se lograron llevar más de 30 mil soles en efectivo y joyas de oro, informaron en un primer momento y que habrían estado durante más de 20 minutos en el hogar del músico de Agua Marina. Las cámaras de seguridad de la vivienda ya se encuentran en manos de la policía para las investigaciones.

Hasta el momento, el grupo de Agua Marina, Luis Quiroga Querevalú o algún miembro de la familia ha dado declaraciones sobre el robo sufrido. Por el momento, las investigaciones están en curso ya que las cámaras de seguridad captaron la voz y el rostro de uno de los delincuentes.

Sobre Agua Marina

El grupo de Agua Marina se fundó el 30 de agosto de 1976 por los hermanos José y Manuel Quiroga, pero luego se unieron sus hermanos José Luis y Teófilo. Desde entonces, han creado grandes éxitos musicales que han hecho gozar al público por más de 49 años de historia musical.

Así mismo, se han ganado el cariño de todo el público con una amplia trayectoria musical sacando temas propios. Además, han sido reconocidos por su música e historia dejando muy en alto a Sechura y al Perú a nivel internacional.

Finalmente, Agua Marina es uno de los grupos más queridos del Perú, pero lamentablemente producto de la delincuencia, uno de sus integrantes sufrió el robo de más de 30 mil soles en su hogar. La familia de Luis Quiroga Querevalú pasaron momentos de miedo cuando delincuentes armados ingresaron a su casa, actualmente vienen investigando el caso.