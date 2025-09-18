RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Son del Duke revela que están tomando medidas de seguridad tras ataque: "No estamos utilizando el bus"

Por medio de una entrevista, Son del Duke afirmó que desde el ataque al bus en San Martín, han decidido tomar varias precauciones para mantenerse a salvo de las extorsiones.

18/09/2025

Dentro de la cumbia, Son del Duke se ha impulsado con mucha fuerza generando grandes conciertos, pero hace unas semanas sufrió un atentado a su bus. Durante un tiempo pararon con sus presentaciones, pero ahora afirman que están tomando más precauciones para resguardar sus vidas. 

Son del Duke toma medidas de seguridad

En el programa 'América Espectáculos', la delantera de Son del Duke estuvo presente para anunciar sus próximas presentaciones musicales y sus giras por Europa y Estados Unidos. Aunque, la conductora Rebeca Escribens no pudo dejar de preguntar sobre el ataque que sufrieron y si el caso ha avanzado. 

"Aún no sabemos de donde viene esto, pero ya están investigando en curso. Por el momento no estamos utilizando el bus por temas de seguridad, camionetas hasta que se solucione", expresó la cantante Paola Rubio. 

Así mismo, señalaron que sin duda es una situación que vienen pasando varias agrupaciones de la música peruana, en especial la cumbia. La joven Kassandra Chanamé también agregó lo lamentable de no llegar a salvo a su trabajo. 

"Es muy lamentable no poder ir a tu centro de trabajo con tranquilidad tener que estar atentando contra la vida de todos nosotros", agregó muy conternada.  

Sobre el ataque que sufrieron

La reconocida orquesta Son del Duke informó que su bus fue atacado a balazos en Lima, generando miedo y conmoción entre sus seguidores. A través de un comunicado oficial, confirmaron la suspensión de sus actividades artísticas.

El ataque ocurrió la tarde del sábado 6 de septiembre. Según la agrupación, el vehículo se encontraba estacionado en un hotel de San Martín de Porres cuando recibió cuatro impactos de bala en la puerta principal. Por suerte, ningún integrante ni miembro del equipo técnico resultó herido, aunque el susto fue enorme.

En aquel momento suspendieron sus presentaciones hasta el pasado 11 de setiembre que anunciaron su regreso a los escenarios. Hasta el momento, no se ha dado con el paradero de aquellos que atacaron al bus de la agrupación, pero siguen viviendo con la incertidumbre de que vuelvan a atacarlos otra vez. 

En conclusión, Son del Duke viene pasando por momentos muy complicados tras el ataque, pero debido a su público volvió a los escenarios. Ahora, han mantenido más precauciones para la seguridad de los cantantes, música y todo el equipo de producción de la agrupación de cumbia. Esperan que pronto puedan dar con los extorsionadores que balearon el bus. 

