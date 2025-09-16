Paula Arias se pronuncia tras las acusaciones de Kate Candela: "Son Tentación NO LE DEBE NADA"

Paula Arias fue acusada recientemente de no pagar correctamente a sus ex cantantes de Son Tentación. Sin embargo, la 'Mujer de fuego' se presentó esta mañana en América Hoy para dar su descargo por las fuertes acusaciones que pesan en su contra desde hace unos días y también aprovechó para aclarar ciertos rumores.

Paula Arias se pronuncia tras acusaciones de Kate Candela

La líder de Son Tentación llegó al programa matutino con un rostro serio y aseguró que se sentía decepcionada y dolida por todo lo que está pasando últimamente en torno a su vida musical, ya que se ha esforzado mucho por construir la imagen y el legado de la agrupación.

Durante el programa, pusieron fragmentos de una entrevista donde Kate Candela indicó que Paula no le habría pagado una indemnización tras salir de la orquesta. Ante ello, Paula se mostró sorprendida y contó cómo realmente fueron las cosas.

"Pude ver la entrevista y creo que hay una confusión, porque cuando ella se retiró todo fue muy bien. Hay videos de hace unos meses en los que ella declara que todo estaba muy bien conmigo", dijo.

En otro momento, Paula fue contundente al decir que "Son Tentación no le debe nada a Kate Candela". Según la cantante, el proceso de formar su orquesta y llevarla hasta lo más alto de la industria musical le tomó varios años y, a pesar de ello, nunca descuidó los pagos a sus integrantes.

Paula aseguró que su agrupación le ha liquidado a Kate Candela bajo el contrato que firmó desde que ingresó. Además, negó haber ido a una notaría con ella, donde supuestamente firmaron un acuerdo para pagarle más dinero, y también descartó haber recibido una carta notarial.

Paula hace aclaración a Kate Candela

En otro momento de la entrevista, Paula afirmó que posiblemente el pago que Kate reclama haga referencia a la etapa en que Son Tentación aún no era una orquesta formal, ya que apenas estaba iniciando como agrupación en el mercado.

La salsera también se mostró sumamente indignada por las acusaciones de Kate, quien aseguró que no le dieron permiso para pasar tiempo con su padre cuando él vino de visita desde Japón después de varios años.

Según Paula, Kate había tenido momentos de indisciplina, llegando a faltar a presentaciones por supuestos problemas de salud. El día que le pidió permiso para ver a su padre, no pudo concedérselo porque varias integrantes estaban delicadas de salud y alguien debía dar la cara por la agrupación.

"Justo el día que me pidió permiso, no le podía dar porque tenía a varias de mis tentaciones delicadas. Esa fue la única vez. Pregúntenle a todas mis tentaciones, ellas saben que soy la más comprensiva, no solo en lo laboral, sino también en lo familiar", indicó.

De esta manera, Paula Arias defendió con firmeza el trabajo de su orquesta y aseguró que no existe deuda pendiente con Kate Candela. La cantante recalcó que siempre ha sido responsable con sus integrantes y que seguirá luchando por mantener el prestigio de Son Tentación en la escena musical peruana.