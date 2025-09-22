Dilbert Aguilar afirma que seguirá presentándose en silla de ruedas: "El público me quiere"

El cantante Dilbert Aguilar sufrió un accidente hace unos días causando gran preocupación entre sus seguidores. Actualmente, el artista sigue cumpliendo sus compromisos a pesar del accidente, pero sentado en una silla de ruedas.

Dilbert Aguilar sigue cantando en silla de ruedas

Durante una entrevista con el diario 'El Trome', Dilbert Aguilar reveló que seguirá trabajando junto a su orquesta La Tribu, a pesar de no estar al 100% en su salud. Como se recuerda, hace unos días ingresó al hospital debido a una caída y necesitaba una operación, pero regresó de inmediato a los escenarios.

"Sufrí un accidente, me caí trabajando y grabando un videoclip. Me hice una pequeña fractura en la cadera, pero me siento bien y estoy cantando en silla de ruedas. No puedo dejar de cumplir mis compromisos", expresó el cantante de cumbia.

Después, le preguntaron su dejaría los escenarios para poder recuperar por completo. Es así como el querido 'Pequeño Gigante de la Cumbia' señaló que va a continuar trabajando hasta terminar su recuperación.

"No (se alejará de los shows) Seguiré trabajando y así me van a seguir viendo (en silla de ruedas) hasta que me recupere. Gracias a Dios que el público me acepta, me ovaciona y me quiere", añadió.

Sufrió accidente trabajando

La preocupación de sus fans comenzó días antes, cuando el músico fue visto ingresando al Hospital Cayetano Heredia acompañado de su expareja y madre de su hija, Jhazmín Gutarra. Él mismo contó lo que ocurrió a través de sus redes.

"Hace unos días tuve un pequeño accidente donde me hice una fisura en la cadera y los médicos me detectaron que no debo pisar ni usar la parte donde está la fractura", explicó el cantante de cumbia ante los medios.

El golpe obligó a Dilbert a cancelar un concierto en Masuko, Madre de Dios, y a ser internado para evitar complicaciones. Por recomendación médica, debe permanecer sin apoyar la pierna afectada hasta que la zona sane por completo. Aun así, el 'Gigante de la Cumbia' no quiso fallarle a su público y decidió seguir en los escenarios, esta vez en silla de ruedas.

En conclusión, Dilbert Aguilar está un poco delicado de salud por la caída que sufrió hace unos días, pero esto no lo ha detenido. El cantante reveló que tiene compromisos por cumplir y seguirá cantando en silla de ruedas. Además, de que el público lo apoya cada vez que se presenta y le da muchas fuerzas.