Hnos Yaipén celebraron sus 25 años con un gran concierto donde recibieron reconocimiento ¿Quiénes estuvieron?

Dentro de la cumbia peruana, Hermanos Yaipén se ha posicionado como uno de los más sonados y pedidos por el público por sus incontables éxitos. Es así como ahora han celebrado su aniversario en el último fin de semana.

Reciben reconocimiento en sus 25 años

A través de sus redes sociales, Hermanos Yaipén compartió algunos de las colaboraciones presente en su gran concierto, pero también de otros momentos importante como el reconocimiento al grupo de cumbia.

"Son 25 años de una gran trayectoria, una gran orquesta representativo de nuestro querido norte peruano, este es el cariño de Apdayc", expresó el moderados, y Walther Yaipén agrega: "Muchas gracias, estamos agradecidos de compartir esta placa. Estamos agradecidos siempre y aportando a la cumbia".

Sin duda, un gran evento musical donde se han emociona por el éxitos total con una venta de entradas 'sold out'. Logrando así los reconocimientos que ha recibido, como hace poco fueron homenajeados por el alcalde de Lima por su aporte musical con su trayectoria de 25 años.

Los invitados de Hermanos Yaipén

Este concierto se llevo a cabo el último sábado 20 de septiembre donde hicieron gozar y disfrutar del concierto desde el inicio. Entre los artistas invitados que se hicieron presentes están: Kate Candela, Luis Rodríguez 'El Puma', Ernesto Pimentel, Micheille Soifer, Orquesta Candela, Los Capos de Colombia, Armonía 10 de Walther Lozada y muchos más.

Así mismo, los fundadores del grupo de cumbia viene gozando un gran éxito, pero también recordando que su música es para compartir para todo el público. Por ello, decidieron dar una pequeñas palabras.

"Un sueño que nació en el año 2000 junto a mi hermano Javier. Un sueño de querer llevar la música a todos los rincones de nuestro querido Perú y del mundo", expresó primeramente Whalter Lozada.

Después, Javier Yaipén decidió aumentar algunas palabras de igual manera como su hermano. En su mensaje, señala que ha sido un sueño cumplido poder preparar todo para el concierto.

"Es un sueño cumplido y hoy celebramos 25 años con todos ustedes, por eso lo celebramos de esta manera. Sin ustedes, esto no sería posible", añadió.

De esta manera, Hermanos Yaipén siguen celebrando por todo lo alto lo que han logrado en su carrera musical desde hace 25 años. Hubo una gran cantidad de seguidores que llegaron para ponerse a bailar y cantar con los diferentes invitados sorpresa que hicieron más felices que nunca.