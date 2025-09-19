RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Hnos Yaipén revela que Leslie Shaw ya no los considera como sus amigos: "Por grabar con Micheille Soifer"

En una entrevista, Hermanos Yaipén revelaron que a raíz de la colaboración con Micheille Soifer, Leslie Shaw ya no los considera como sus amigos.

19/09/2025

La agrupación de Hermanos Yaipén celebrará su 25 aniversario por todo lo alto y contarán con grandes invitados especiales. Es asi como fueron a una entrevista en el programa de Magaly, donde revelaron su distanciamiento con Leslie Shaw tra grabar una canción con Micheille Soifer. 

Leslie Shaw y Hermanos Yaipén distanciados

Primero, Magaly Medina les consultó sobre invitar a Leslie Shaw a su concierto por aniversario, ya que han grabado anteriormente con ella una canción de cumbia. Ante esto, Walther Yaipén decidió responder de manera sincera. 

"No se le tomó en cuenta porque dice que dejamos de ser sus amigos", expresa uno de los fundadores de Hermanos Yaipén. Entonces, Magaly pregunta: "¿Qué han hecho ustedes?", y responde: "No, grabamos una canción con Micheille en 'Ojo por Ojo'"

Después, los integrantes del grupo de cumbia interpretaron en vivo la canción que grabaron con Soifer. Aunque, agregaron que aquellos pleitos que suceden en la cumbia son alejados de ellos. 

"Es un pleito ajeno, nosotros no tenemos que ver en eso, pero Micheille si va estar así con nosotros", aclara Walther Yaipén en el programa de TV, pero la 'urraca' mete su cuchara: "Yo pensé que ustedes cantaban y Soifer bailaba".

Es así como Hermanos Yaipén comentan que tendrán muchos invitados que harán gozar al público de inicio a fin al ritmo de diferentes géneros musicales y no solo la cumbia. Además, señalaron que estará el artista internacional 'El Puma' causando gran emoción entre sus fanáticos en Perú. 

Sobre el tema con Micheille Soifer

La canción "Ojo por ojo" se lanzó oficialmente hace unos meses y se ha posicionada entre las más virales en redes sociales. Este sencillo es interpretado por el vocalista Juan Manuel de Hermanos Yaipén y la artista Micheille Soifer, que se unieron en una canción muy divertida y bailable. 

Además, este tema fue compuesto por el reconocido maestro Carlos Rincón, creador de grandes éxitos de cumbia peruana que lograron sonar a nivel internacional. La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y el videoclip oficial en el canal de YouTube de la artista femenina sumando millones de vistas.

En conclusión, debido a esta colaboración entre Hermanos Yaipén y Micheille Soifer, Leslie Shaw decidió dejar de ser amiga de la agrupación de cumbia. Como se conoce, hay una rivalidad entre la 'gringa' y la 'bombón', quienes llevan varios meses enviándose indirectas por medio de sus redes sociales. 

