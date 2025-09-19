Suheyn Cipriani dejó entrever que César Vega no estaría cumpliendo con su hija: "Hace lo que puede"

Suheyn Cipriani atraviesa una nueva etapa personal tras su separación de César Vega, pero las diferencias con el cantante no han desaparecido. La modelo reveló que continúa asumiendo sola los gastos de la hija que ambos comparten y dejó en claro que no planea retomar la relación, pese a las disculpas públicas de su expareja.

Reclamo por pensión de su hija

En la conversación con las cámaras del espacio televisivo, Cipriani explicó que es ella quien asume casi por completo los gastos de la menor. Aunque evitó dar mayores detalles, dejó en claro que la situación con Vega no es la ideal.

"No tengo nada más que declarar de él, es el papá de mi hija, siempre lo va a ser y ahí muere el tema", afirmó al inicio. Sin embargo, luego añadió: "Bueno, digamos que hace lo que puede. No tiene presentaciones creo, no sé qué pasa por ahí, pero yo lo veo en todos lados, no sé".

Estas palabras reavivaron el debate sobre la responsabilidad del salsero, especialmente porque en el pasado la relación entre ambos estuvo marcada por episodios de violencia. Hace unas semanas, Vega pidió perdón públicamente en el programa "Día D" por el daño físico y psicológico que le causó cuando eran pareja. No obstante, Cipriani respondió con frialdad:

"No me ha pedido perdón a mí, se lo ha pedido a la familia, a los demás. No tengo nada que decir de él, que Dios lo bendiga, nada más. No pienso volver con él, que siga su vida, yo estoy en otro momento, sanando".

Suheyn Cipriani niega un romance

Por otro lado, Suheyn Cipriani sorprendió al revelar que viene pasando por momentos más tranquilos a pesar de todo lo que sufrió a inicios de este año. De igual forma, fue consultada sobre el ampay que protagonizó con un joven en una discoteca.

"En realidad es un amigo que le tengo mucho cariño (¿Tienes futuro con ese chico?) No sé, es que tengo una situación diferente, tengo dos hijos, soy mamá, estudio y trabajo. Nos acompañamos a veces, nos tenemos cariño. No sé lo que pueda pasar más adelante la verdad", expresó.

Luego, la modelo salió a defenderlo señalando que a pesar de cómo se vista, es un joven a quien le tiene mucho aprecio y ha demostrado ser una buena persona. Aún así siente vergüenza por las imágenes del ampay y afirma que no volverá a hacerlo.

"Él está vestido así en sport, pero es un gran chico, una muy buena persona (por el compotamiento) es el error de ambos, de shot y shot ¿De donde lo conoces? de la vida, ya no me van a ver así nunca más", comentó la joven ante el medio de televisión.

Las declaraciones de Suheyn Cipriani reflejan su determinación de priorizar a sus hijos y continuar con su proceso de sanación personal. Mientras lidia con los desafíos económicos que implica la crianza de su hija y las tensiones con César Vega, la modelo busca estabilidad y deja en claro que su enfoque está en su familia y en seguir adelante sin mirar atrás.