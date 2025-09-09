Vanessa Pumarica confiesa que unió a Cueva con Pamela Franco tras ampay del ex: "Quería darle su consuelo"

En los últimos días se reveló que Vanessa Pumarica y Pamela Franco han tomado distancia de su amistad aparentemente por Christian Cueva. Ahora, la empresaria reveló que fue ella quien volvió a juntar a la pareja tras el ampay del ex de la cantante.

Pumarica fue la 'celestina' entre Cueva y Pamela Franco

Durante el programa 'Magaly TV: La Firme', Vanessa Pumarica llegó para dar una entrevista sobre la amistad que se terminó con Pamela Franco. Entonces, la joven empresaria empezó a contar que aconsejaba a la cantante que no sea la amante de Christian Cueva en el 2018. Después de que terminaron, el pelotero le seguía preguntando por ella.

"Ellos terminan en 2018, luego tuvo su relación con el padre de su hija, pero yo tenía una amistad normal con Christian Cueva. A veces me preguntaba por ella (Pamela Franco), pero le decía que estaba bien. Siempre preguntaba y era obsesivo, obviamente no le decía a ella porque estaba en propia relación", comenta.

Cuando sale el ampay del ex de Pamela Franco a inicios de 2024, Vanessa Pumarica afirma que el pelotero 'Aladino' le vuelve a escribir para poder comunicarse con la cantante. Según el futbolista, solo quería darle consuelo por lo que estaba pasando, pero finalmente terminó convirtiéndose en la 'celestina' de su relación.

"Él me escribe 'Oye mira que pena lo que le ha hecho' sobre el ampay, 'Te parece para darle mi consuelo por teléfono en una llamada'. Yo nunca he hecho cosas sin la autorización de Pamela, hice la llamada, pero no contestaron ninguno de los dos", comenta. Luego, Magaly menciona que por ella se volvieron a vincular y responde: "Sí, no lo niego".

Siempre le aconsejó

Durante la entrevista, Vanessa Pumarica deja en claro que cuando Pamela Franco fue la amante de Christian Cueva, siempre le aconsejó fuertemente, pero dejó que tomará sus propias decisiones.

"Yo le decía mira amiga, hay algunas cosas que no están bien, pero era decisión de ella. El cariño que sentía por ella perdí la objetividad, respete su espacio. Se lo dije muchas veces", aclaró en el programa de TV.

De esta forma, Vanessa Pumarica declaró que le desea lo mejor a su ex amiga Pamela Franco con Christian Cueva, ya que fue ella el vínculo para que se volvieran a juntar, ya que la cantante pasaba por un mal momento tras ser engañada por el padre de su hija en el 2024 y el pelotero la quería consolar.