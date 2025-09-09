Milett Figueroa nominada a Premios Martín Fierro 2025 como a 'Mejor Jurado' en TV

La peruana Milett Figueroa ha empezado a brillar en la televisión argentina desde hace más de dos años y mantiene una relación con Marcelo Tinelli. Ahora, la joven acaba de ser nominada a los premios internacionales Martín Fierro 2025.

Milett nominada a mejor jurado

Los Premios Martín Fierro es uno de los eventos más importantes en américa latina donde consagran a los artistas y programas más vistos. En el pasado, Magaly Medina, Andrés Hurtado y el show cómico 'Hablando Huevadas' han logrado llevarse un premio en sus respectivas categorías.

Ahora, la modelo peruana Milett Figueroa acaba de ser anunciada como nominada en la categoría 'Mejor Jurado' junto a sus compañeros Nacha Guevara, Flavio Mendoza y Marcelo Polino de 'Cantando 2024'. Como se recuerda, la novia de Tinelli resaltó mucho en este programa de TV llegando a rebotar en varios medios de Perú.

Más de Premios Martín Fierro 2025

El 29 de septiembre se llevará a cabo la 53° edición de los Premios Martin Fierro, con la conducción de Santiago Del Moro y la transmisión por la pantalla de Telefe. Este evento es uno de los más importantes de Argentina, donde ahora la peruana se encuentra nominada.

La relación con Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli no se quedó callado y explotó en redes sociales tras escuchar que su relación con Milett Figueroa sería solo laboral. El argentino respondió con todo a los comentarios del periodista Pampito, quien aseguró en "Puro Show" que el romance ya estaría acabado y saldría en el reality como terminaban.

Las palabras no tardaron en llegar a oídos de Tinelli, quien respondió molesto desde su cuenta de X. El periodista argentino leyó lo que puso, para finalmente disculparse por sus declaraciones y el rumor que dio a conocer.

"Siento que tenés que ser respetuoso y decir la verdad. No sé cuáles son tus fuentes ni tu intención, pero nada de lo que decís es verdad. Milet Figueroa está acá porque me vino a ver a mí, su novio. Vamos a grabar el reality también. Y las flores se las mandé yo personalmente al programa", señaló.

De esta manera, se reafirma que Milett Figueroa mantiene una relación estable con Marcelo Tinelli a pesar de los rumores en varios medios de televisión. Así mismo, la peruana debe encontrarse muy emocionada tras ser nominada como a 'Mejor Jurado' con sus compañeros de 'Cantando 2024' a Premios Martin Fierro 2025, que se llevará a cabo en los próximos días.