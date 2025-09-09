Marcelo Tinelli tras rumores de que su relación con Milett solo es laboral: "Vino a verme a mí, su novio"

¡Se cansó de los chismes! Marcelo Tinelli salió con todo a desmentir los rumores que aseguraban que su relación con Milett Figueroa sería solo "laboral" y no sentimental. El conductor argentino estalló en redes sociales contra la prensa argentina, luego que se dijera que la peruana viajó a Argentina únicamente por trabajo.

Tinelli contra prensa argentina por rumores sobre Milett Figueroa

Marcelo Tinelli no se quedó callado y explotó en redes sociales tras escuchar que su relación con Milett Figueroa sería solo laboral. El argentino respondió con todo a los comentarios del periodista Pampito, quien aseguró en "Puro Show" que el romance ya estaría acabado y que Milett solo regresó a Argentina por el reality "Los Tinelli".

En pleno programa, Pampito soltó la bomba: "Decían que lo de Milet y Marcelo Tinelli ya estaba absolutamente terminado. Que el viaje de Milet a Argentina fue para empezar a grabar el reality y que la relación se iba a terminar en el reality".

Las palabras no tardaron en llegar a oídos de Tinelli, quien respondió molesto desde su cuenta de X. El periodista argentino leyó lo que puso.

@ameg_pe 09.09.25 | Marcelo Tinelli estalla contra prensa argentina por asegurar que su relación con Milett Figueroa solo es laboral. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

"Siento que tenés que ser respetuoso y decir la verdad. No sé cuáles son tus fuentes ni tu intención, pero nada de lo que decís es verdad. Milet Figueroa está acá porque me vino a ver a mí, su novio. Vamos a grabar el reality también. Y las flores se las mandé yo personalmente al programa", señaló.

Pampito no se quedó callado. El periodista, sorprendido por la reacción del conductor, decidió responder con un tono más tranquilo por la misma plataforma.

"Hola Marcelo. Como aclaré en el programa, fue un chisme de pasillo, me lo contó alguien que va a participar en el reality. De las flores yo no dije nada. Todo va con mucho respeto. Saludos", explicó Pampito.

Respuesta de Pampito a la publicación que Tinelli borró. (X)

Sin embargo, la polémica ya estaba instalada. Los comentarios en redes sociales no tardaron en encenderse. Lo curioso fue que Marcelo Tinelli borró su post.

Yanina Latorre explica por qué se enojó Marcelo Tinelli

En "Sálvese Quien Pueda", la conductora Yanina Latorre contó cuál habría sido la verdadera razón del enojo de Tinelli. Según la periodista, Tinelli salió a defender a Milett tras un reproche de ella. Sin embargo, luego se habría arrepentido y por eso borró los tweets.

También dejó entrever que la modelo peruana esperaba más oportunidades en Argentina. Y fue tajante en asegurar que no siempre ha estado bien entre ambos.

"Ella vino con una ilusión, que era laburar mucho acá y nadie la contrató. Tiene el reality, pero por él", destacó. "Yo creo que ahí pasaron cosas, pasaron crisis, fueron y vinieron", comentó.

¿Relación abierta? La polémica se puso más picante cuando la panelista Ximena Capristo lanzó una hipótesis que dejó a todos en shock. Deslizó que el argentino y la peruano podrían tener una relación abierta, incluso soltó un rumor.

"¿No será que ellos tienen una pareja abierta y no lo quieren contar? Y por eso Marcelo hace la suya y Milett hace la suya... Él escribió algunos mensajes por privado en Instagram a algunas conocidas, porque sé que esta persona me dijo: "Por favor, no me quemes".

En conclusión, aunque Marcelo Tinelli aseguró con firmeza que Milett Figueroa sigue siendo su pareja, las dudas siguen creciendo. Entre rumores de ruptura, teorías de relación abierta y reproches de pareja, lo cierto es que su historia sigue generando titulares y comentarios en el mundo de la farándula.