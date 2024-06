Yanina Latorre asegura que nadie le ofrece trabajo a Milett Figueroa en Argentina: "No tiene talento"

La estadía de Millet Figueroa en Argentina sigue generando polémica para los programas de espectáculos, tanto nacionales como extranjeros. Es así que, la conductora gaucha Yanina Latorre aseguró que Millet Figueroa nunca conseguirá trabajo en Argentina porque no tiene talento.

Hace unos días, nuestra compatriota se presentó en En Vivo, junto a la hija de Marcelo Tinelli, Candelaria, para entonar una canción por el Día del Padre. No obstante, el show fue aprovechado por Yanina Latorre para despotricar contra la bailarina.

"Milett está dando manotazos de ahogado para que la contrate alguien... Qué mal cantan las dos. ¿Por qué hicieron esto?, ¿Milett cree que canta bien?... qué horror, desesperada para que alguien la contrate de algo porque está acá meses y meses y no", comentó con firmeza en su programa LAM.

En palabras de Yanina Latorre, Figueroa no tiene talento para el canto, baile o actuación, por la actuación, porque de lo contrario ya habría conseguido trabajo en el medio artístico. Además, criticó que nuestra compatriota no responda con claridad a la prensa.

"El otro día dijo que tenía un montón de propuestas, pero nadie vio nada y digamos la verdad ¿quién le va a proponer algo?. si no hubiera contado, estoy negociando con una obra, me llamaron de dos teatros, estoy viendo un canal de Televisión, dices algo más concreto, pero nada", agregó.

Magaly apoya las palabras de Yanina

La conductora de 'Magaly Tv, la firme' respaldó las palabras de la periodista argentina, asegurando que desde un inicio debieron notar que Milett no tenía talento para formar parte del espectáculo televisivo de Argentina.

"Qué bueno que se hayan dado cuenta que mi Milett Figueroa no tiene talento para nada, acá se los dijimos desde un inicio. Ella aquí no es una celebridad y la mayor parte de su carrera la hizo a base de escándalos. Era una modelito que estuvo en realities, bailando, unos papelitos en películas y nada más", sentenció.

No cabe duda que la presencia de Millet Figueroa en Argentina sigue generando desconcierto, ya que hasta el momento no se le ha conocido un proyecto en concreto; esto ha hecho que la conductora Yanina Latorre la critique duramente por no tener ningún talento para incursionar en la televisión argentina, lo cual fue respaldado por Magaly Medina.