¿Alejandra Baigorria reveló que está embarazada de Said Palao en el adelanto de la serie 'Los Palao'?

En el adelanto de la nueva temporada de 'Los Palao', Alejandra Baigorria sorprendió al revelar que aparentemente estaría embarazada de su esposo Said.

Alejandra Baigorria estaría embarazada de Said Palao
09/09/2025

Desde hace mucho tiempo, Alejandra Baigorria reveló su deseo de convertirse en madre con la persona correcta. Es así como después de casarse con Said Palao afirmaron que estarían por intentar tener un hijo juntos y al parecer, la 'gringa' ya estaría en la dulce espera. 

¿Alejandra Baigorria embarazada de Said?

Como se conoce, la familia de Said Palao ha lanzado su serie reality 'Los Palao' que se comparte por medio de su canal en YouTube. Tras su primera temporada exitosa, ahora acaban de compartir el adelanto de la segunda temporada con la participación especial de Alejandra Baigorria

Es así como toda la familia Palao realizó un viaje a Cusco donde han compartido diferentes momentos juntos como juegos extremos, fiestas y más. Lo que llamó la atención fue al final del avance donde aparece el chico reality Said Palao y la empresaria de Gamarra sentados mirando el paisaje cuando mencionan que probablemente ya serían tres. 

"Amor, que lindo estar acá los dos", expresó inicialmente Said Palao, y entonces, Ale Baigorria agrega con cierta emoción: "O los tres".

Hace unos días, la 'gringa' reveló que estaría buscando quedar embarazada a finales del año 2025, pero puede que ya esté en la dulce espera. La fecha del estreno de la segunda temporada de 'Los Palao' se realizará el domingo 14 de setiembre a las 7:00 p.m., y sus seguidores ya se encuentran emocionados por conocer esta última noticia. 

La empresaria celebra su cumpleaños

Alejandra Baigorria se encuentra celebrando un año más de vida junto a su esposo Said Palao con un viaje fuera del país. El competidor de 'Esto es Guerra' compartió una serie de fotos y videos de las vacaciones que están disfrutando en el Hard Rock de Riviera Maya, en México, adonde llegaron con dos amigos más.

En su mensaje de cumpleaños para su pareja, dijo sentirse afortunado de poder tenerla como mujer y esposa. Said también aprovechó para destacar el gran talento empresarial de Alejandra y dijo que lo inspira con su fuerza, entrega y manera de dar siempre lo mejor de sí en todos los proyectos que emprende.

En conclusión, Alejandra Baigorria se encuentra celebrando su cumpleaños por todo el alto en México junto a Said Palao. Ahora, compartieron el avance de la segunda temporada de 'Los Palao' donde se revelaría que la 'gringa' estaría en al dulce espera. Los seguidores ya se encuentran muy impacientes para conocer la verdad. 

