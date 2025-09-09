Handa a Leslie Shaw por siempre decir 'Hay niveles': "Que lea un diccionario y saque una frase nueva"

Desde que Leslie Shaw regresó al país para sacar música colaborando con artistas de la cumbia peruana, la 'gringa' ha arremetido contra otros cantantes como Handa y desde entonces han mantenido esa rivalidad. Ahora, la artista de música urbana mandó a leer un diccionario a la novia de 'El Prefe'.

Handa manda a Leslie Shaw a leer un diccionario

En una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Handa estuvo presente junto a Carlos Rincón y la joven Elvia Abril para promocionar su nuevo tema juntos llamado "Cascabel". Todos los participantes de este tema han tenido algún problema con Leslie Shaw, pero no señalaron directamente que sea para ella.

Dentro de la conversación, mencionaron el alto costo de las colaboraciones musicales que pide Shaw y que aparentemente se le habrían subido los 'humos'. Es así como la artista de música urbana comenta sobre la repetitiva frase 'Hay niveles' de la 'gringa',

"Siento que esas palabras se le pegaron como pega loco, como chicle y no lo suelta, se agarró de eso. Estoy mandándola que lea un diccionario y saque palabras nuevas que de repente puedan sumarle más a su vida o que con todo ese veneno de serpiente pueda crear música", expresó la joven al medio de televisión.

No es la primera vez que la artista arremete contra la intérprete de la 'Faldita'. Así mismo, Leslie Shaw le ha respondido de la misma manera criticando sus canciones y que necesitan hablar de ella para resaltar dentro del mundo musical en el Perú.

Lanza "Cascabel" con Elvia Abril y Grupo Sonando

Elvia Abril contó que se encontraba en Perú para colaborar con la cantante Handa y el compositor Carlos Rincón en el tema 'Cascabel', una clara indirecta. La reunión llamó la atención debido a que los tres involucrados tienen diferencias previas con Leslie Shaw relacionadas con sus canciones.

Esta canción se ha lanzado hace unos días y viene llamando la atención por su letra, porque sería una indirecta para la 'gringa'. Además, los participantes del sencillo también conversaron sobre el alto costo que quería cobrar la pareja de 'El Prefe' para que realicen un feat y además, un costo por la producción del videoclip.

De esta manera, los artistas han declarado en contra de Leslie Shaw. En esta ocasión, Handa no dudó en arremeter en su contra por sus altos costo, pero también sobre su frase 'hay niveles' y le manda leer un diccionario para que saque una nueva frase.