Said Palao hace tierna dedicatoria a Alejandra Baigorria por su cumpleaños: "Me siento afortunado"

Alejandra Baigorria está cumpliendo 37 años y durante toda la semana estuvo realizando pequeñas celebraciones. Sin embargo, ayer 8 de septiembre fue el día central y Said Palao no dejó pasar la oportunidad para dedicarle unas tiernas palabras en redes sociales y compartir imágenes de sus vivencias.

Said emocionado por el cumpleaños de Alejandra

El competidor de Esto es Guerra compartió una serie de fotos y videos de las vacaciones que están disfrutando en el Hard Rock de Riviera Maya, en México, adonde llegaron con dos amigos más. En su mensaje de cumpleaños, dijo sentirse afortunado de poder tenerla como mujer y esposa.

Said también aprovechó para destacar el gran talento empresarial de Alejandra y dijo que lo inspira con su fuerza, entrega y manera de dar siempre lo mejor de sí en todos los proyectos que emprende.

"Hoy celebro no solo tu vida, sino también todo lo que compartimos: risas, aprendizajes, sueños cumplidos y los que aún están por venir. Siempre voy a estar a tu lado, acompañándote en la salud, en el trabajo, en tu bienestar y en cada momento especial que la vida nos regale", escribió.

Finalmente, destacó que Alejandra ha tenido una semana cumpleañera muy ajetreada, pero él se está esforzando por hacerla única e inolvidable, ya que la ama con todo su corazón.

El cambio de look de Alejandra

La ex participante de Esto es guerra inició su semana cumpleañera con una sesión de fotos muy provocativa en la que tuvo un radical cambio de look. Empezando por el cabello, lucía una peluca larga de color negro, acompañada de un atuendo que constaba de una capa afelpada y un vestido ceñido al cuerpo.

Sin embargo, este cambio de Alejandra no fue del agrado de todos, ya que muchas personas criticaron pensando que había cambiado su cabellera rubia por un cabello lacio negro. Incluso el fotógrafo tuvo que aclarar que solo se trataba de una peluca.

La empresaria textil no tardó en responder a los comentarios, pero no lo hizo de forma común, sino con una nueva galería de fotos en la que sí lució su tradicional cabello rubio cenizo. Esta vez llevó un atrevido vestido de pedrería que dejaba ver su figura.

Es así que, la empresaria y ex competidora de reality disfrutó de una semana especial llena de sorpresas y cariño. Said Palao no dudó en expresar lo importante que es Alejandra en su vida, destacando su fortaleza, pasión y el amor que los une en cada etapa.