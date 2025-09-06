¿Reconciliados? Padres de Alejandra Baigorria se abrazan y lucen muy cercanos tras 33 años separados

Alejandra Baigorria sigue dando de qué hablar. La empresa celebró un desayuno familiar por su próximo cumpleaños que terminó convirtiéndose en tema viral, gracias a la inesperada aparición de sus padres juntos. En el video, Sergio Baigorria y Verónica Alcalá se muestran muy cariñosos tras 33 años separados.

¿Padres de Alejandra Baigorria se dieron otra oportunidad?

Alejandra Baigorria vuelve a estar en boca de todos, y esta vez no por Gamarra ni por la TV. La empresaria celebró su próximo cumpleaños con un desayuno familiar que parecía común y corriente. Sin embargo, este terminó generando revuelo en redes sociales por una inesperada escena: el reencuentro de sus padres luciendo muy cercanos después de 33 años separados.

La 'Gringa de Gamarra' compartió un video en Instagram donde se le ve disfrutando su cumpleaños. De pronto, entran juntos sus papás, Sergio Baigorria y Verónica Alcalá, sonrientes y cómplices.

Alejandra no dudó en poner un texto que encendió la ilusión de sus seguidores: "Después de 33 años ¿mis papás otra vez?". Incluso en la descripción del video colocó: "Queee?? #alejandrabaigorria #37 #papas #cumpleaños #remenber".

Lo que más llamó la atención fue el abrazo entre Sergio y Verónica antes de retirarse de la escena. Alejandra y sus hermanos no pudieron disimular la cara de asombro y emoción ante la inesperada situación.

Los seguidores de Alejandra no tardaron en reaccionar y llenaron de comentarios el video. Algunos aplaudieron el acercamiento, mientras que otros recordaron la vez que Sergio compartió una foto con Micheille Soifer acompañada de una canción romántica, y no dudaron en bromear al respecto.

"Ella honra a sus padres, por eso le va bien en la vida" y "Qué lindo, ojalá sea cierto", escribieron algunos. En tanto, otros soltaron la chacota: "Nooo, ¿y Michi dónde queda?" o "Me quedé cuando don Sergio oficializó a Michi".

Una historia con altos y bajos

Alejandra siempre ha contado que la separación de sus padres marcó su niñez. Sin embargo, también hubo momentos tensos. Su madre, Verónica, en varias ocasiones señaló sentirse alejada de sus hijos, lo que generó comentarios públicos.

"Ellos se separaron cuando era pequeña, pero siempre estuvieron ahí para mí", confesó en una entrevista. Alejandra, con paciencia, explicó: "A veces mi mamá dice cosas que no piensa ni siente, yo la entiendo porque también carga con su propia historia".

Ese vaivén familiar parece haber dado un giro con este emotivo encuentro. Este no es el primer momento especial que la rubia comparte con sus padres. En abril, durante su boda con Said Palao, su padre fue quien la entregó en el altar, mientras su madre la acompañó con lágrimas de emoción.

Alejandra recordó lo que su mamá le dijo ese día: "Ella lloraba y me decía: 'Estás viviendo el sueño que yo siempre quise vivir y no pude'".

En conclusión, aunque Alejandra Baigorria no ha confirmado si lo que vimos en su cumpleaños es una reconciliación amorosa o solo un gesto de complicidad, lo cierto es que el video generó ilusión y nostalgia. Después de 33 años, ver a Sergio Baigorria y Verónica Alcalá tan unidos fue suficiente para encender rumores de una segunda oportunidad en el amor.