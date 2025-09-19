Suheyn Cipriani habla de la relación con su saliente: "Nos tenemos cariño, es buena persona"

Hace unas semanas, Suheyn Cirpriani fue captada en una discoteca junto a un joven en abrazos y besos luego de que hace meses se separara de César Vega por haberla agredido. La modelo reveló más detalles de la relación que llevaría con este hombre.

Suheyn Cipriani niega un romance

Tras una entrevista que realizó al programa 'Amor y Fuego', Suheyn Cipriani sorprendió al revelar que viene pasando por momentos más tranquilos a pesar de todo lo que sufrió a inicios de este año. De igual forma, fue consultada sobre el ampay que protagonizó con un joven en una discoteca.

"En realidad es un amigo que le tengo mucho cariño (¿Tienes futuro con ese chico?) No sé, es que tengo una situación diferente, tengo dos hijos, soy mamá, estudio y trabajo. Nos acompañamos a veces, nos tenemos cariño. No sé lo que pueda pasar más adelante la verdad", expresó.

Luego, la modelo salió a defenderlo señalando que a pesar de cómo se vista, es un joven a quien le tiene mucho aprecio y ha demostrado ser una buena persona. Aún así siente vergüenza por las imágenes del ampay y afirma que no volverá a hacerlo.

"Él está vestido así en sport, pero es un gran chico, una muy buena persona (por el compotamiento) es el error de ambos, de shot y shot ¿De donde lo conoces? de la vida, ya no me van a ver así nunca más", comentó la joven ante el medio de televisión.

Un joven lejos de los medios

En conversación con el programa "Ponte en la cola", la modelo aclaró que aún no tiene una relación formal con el joven, aunque reconoció que se siente muy feliz a su lado. Incluso, expresó que cuando vieron el ampay en TV, se asustaron.

"En realidad ya lo conocía, era un amigo de mucho tiempo y, después del programa que todos vieron, reconectamos, pudimos conversar y me invitó a salir. Salimos, nos estamos conociendo, no es una relación como tal. Casi le da un paro cardíaco (al ver el ampay), yo pensé que era una broma", expresó.

De esta forma, la modelo Suheyn Cipriani afirma que viene pasando por un momento feliz en su vida tras terminar con César Vega y alejarse de su madre. Por el momento, está conociendo a este joven con quien fue ampayada, pero prefiere llevar las cosas en calma porque ya es madre de dos niños.