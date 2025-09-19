María Pia Copello pospone su salida de 'MQM' y anuncia nuevo programa: "Me quedó hasta diciembre"

Hace unos días, Magaly Medina reveló que María Pía Copello se retiraría de la conduccción del programa 'Mande quien mande' para ir a cubrir otro proyecto televisivo en un horario estelar. Después de mucho pensar, la influencer habría decidido cambiar su decisión y posponer su salida.

¡No abandonará 'MQM'!

Durante toda la semana, se hizo un casting en vivo para ver quién sería la próxima conductora que reemplazaría a María Pía Copello en 'Mande quien Mande'. Se anunció que hoy viernes revelaría oficialmente su salida para que el lunes ingresara su reemplazo.

Es así como la querida conductora reveló que en poco tiempo las cosas pueden cambiar y si bien no era una noticia falsa de su salida, ha decidido quedarse conduciendo junto a sus compañeros.

"Todo eso es verdad, pero la televisión y las cosas a veces cambian. Y nos ha sorprendido a Marco, a Rosana, a mí, que somos creo que los únicos que sabemos que las cosas no se van a dar como nos dijeron que se iban a dar. Entonces esto qué quiere decir, que hoy yo no abandono el programa", reveló.

Así mismo, declaró que le presentaron un nuevo reto interesante a la cual aceptó, pero pasó noches sin dormir al pensar que dejaría el programa de 'Mande Quien Mande'.

"El lunes seguiré, y la verdad les digo, han sido noches de no poder dormir. Creo que tres o cuatro horas porque amo el programa, pero los retos nuevos también siempre me suenan interesantes y decidí aceptarlo", cuenta.

¿Cuál es el nuevo proyecto de María Pía Copello?

De esta manera, María Pía Copello confirma los rumores de un posible programa que realizaría los sábados por la noche, en el horario estelar que ocupaba Gisela Valcárcel. Aunque este proyecto estaría pospuesto para el siguiente año.

"Era un programa una vez a la semana y dije: 'Me va a permitir poder viajar'. Esto se va a dar, pero tiene nueva fecha, que no es pronto, pero que simplemente me quedo con ustedes hasta diciembre y quién sabe qué pueda pasar el próximo año", dijo finalmente en su discurso.

En conclusión, la conductora María Pía Copello seguirá en 'Mande quien mande' hasta terminar su contrato en diciembre y su proyecto de otro programa sabatino nocturno se estará realizando el próximo año. Por el momento, la influencer realizará un viaje y estará una artista de reemplazo solo por el lunes 22 de setiembre.