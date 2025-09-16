Tula Rodríguez destruye a Gisela tras escándalo con América TV: "Yo no podría hacer eso, yo me ubico"

Tula Rodríguez opinó respecto al reciente escándalo que protagonizó Gisela Valcárcel con América TV por un conflicto de intereses en el programa América Hoy. Aunque la actriz, en un inicio, no quiso hablar sobre el tema, los reporteros lograron que soltara algunas palabras donde hubo ciertos misiles hacia la 'Señito'.

Tula dispara contra Gisela por chongo con América TV

La conductora dijo que ha estado al tanto del escándalo entre Gisela y América TV, ya que le han aparecido videos sobre eso en TikTok, pero prefiere mantenerse alejada de la polémica y de temas que no le conciernen. "No me interesa, no es algo de lo que yo debería opinar. Eso lo tiene que arreglar la gente que ha estado involucrada", dijo.

Asimismo, los reporteros le preguntaron si ella había vivido una situación similar con sus jefes. Es aquí donde Tula parece haberle mandado una indirecta a Gisela, ya que afirmó que es una persona que trabaja muy duro para diversificar sus ingresos y no podría hacer lo mismo que la 'Señito', porque se quedaría sin trabajo.

"En mi caso yo me quedaría sin chamba, entonces yo no podría hacer eso, yo soy más pequeñita, yo me ubico. O sea, yo hago mi platita por todos lados, pero en un canal de televisión no me acuerdo...", agregó.

Finalmente, le preguntaron si había sido invitada a la Teletón 2025, donde Gisela hizo su gran regreso a la televisión y fue la anfitriona principal. Rodríguez indicó que no había sido invitada y se negó a hablar sobre el reencuentro de la rubia con el CEO de América TV, Fernando Muñiz.

"No, no me han invitado", dijo, para luego empezar a bromear con una reportera, indicándole que ella sabía todo lo que había pasado antes, ya que trabajaron juntas.

El reencuentro de Gisela y Fernando

La nueva edición de la Teletón fue inaugurada por Gisela Valcárcel junto a Christian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo. La "Señito" asumió el papel principal en la conducción inicial, presentando a Sergio León, gerente general de la Teletón, quien dio unas palabras de bienvenida a los asistentes y televidentes.

El momento más comentado de la noche llegó cuando Gisela presentó a Fernando Muñiz, el mismo directivo con quien semanas atrás sostuvo un enfrentamiento público. La conductora había acusado al canal de cerrarle las puertas, situación que fue negada posteriormente por la empresa.

Pese a los duros calificativos que en su momento lanzó, la "Señito" cumplió con su rol y dio la bienvenida al CEO de América TV. Muñiz, por su parte, tomó la palabra y dejó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia la conductora.

Es así que, Tula dejó en claro que no desea involucrarse en polémicas ajenas, aunque sus comentarios fueron interpretados como dardos hacia Gisela. La comparación sobre su forma de trabajar evidenció la distancia entre ambas figuras televisivas.