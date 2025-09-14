Gisela Valcárcel sorprende al donar fuerte suma de dinero en la Teletón 2025: "Lo menos que podía hacer"

Gisela Valcárcel regresó al set de América Televisión como conductora principal de la Teletón Perú 2025, evento que superó todas las expectativas al recaudar más de nueve millones de soles, cuando la meta inicial era de ocho. La popular "Señito" volvió a comandar la jornada solidaria y lo hizo con un gesto que emocionó a todos los presentes, al anunciar una importante contribución económica en vivo.

Una donación que sorprendió en pleno programa

Acompañada de su hija Ethel Pozo y del co-conductor Christian Rivero, la popular 'señito' anunció en vivo que donaba S/30.000 a favor de los niños de la clínica Hogar San Juan de Dios. Gisela explicó que su aporte se dividiría en tres partes.

"Una forma de devolver en algo lo que hemos recibido es, a nombre de GV Producciones, el primer cheque de la noche: 10 mil soles. A nombre mío, es lo menos que podía hacer: 10 mil soles más", lo que provocó aplausos y vítores en el set. Finalmente, sorprendió a todos con un tercer anuncio: "Y a nombre de mi familia, quiero entregar 10 mil soles más. De modo tal que son 30 mil soles", dijo sonriente mientras el público celebraba su generosidad.

Además, reveló que el primer día de la campaña había realizado una contribución inicial de 500 soles a través de Yape, buscando motivar a más personas a sumarse desde sus teléfonos. Su gesto reforzó el mensaje de que cualquier aporte, sin importar el monto, suma para apoyar a los niños que más lo necesitan.

Magaly Medina lanza fuertes críticas

El regreso de Gisela a América TV no pasó desapercibido para Magaly Medina, quien aprovechó su programa para cuestionar el encuentro entre la conductora y Fernando Muñiz, CEO del canal. La figura de ATV recordó las acusaciones pasadas de Gisela, cuando esta aseguró que no la dejaban ingresar a las instalaciones del canal 4.

"A mí me daría vergüenza después de todo lo que dijo, ni siquiera me hubiera aparecido", comentó la 'urraca' al analizar las imágenes del evento. Además, resaltó la actitud del ejecutivo: "Ha sido bien noble al dejarla entrar, porque si yo fuera CEO no la hubiera dejado después de que me insultó. (...) Él le dio una lección de caballerosidad a la más hipócrita de la televisión nacional", sentenció Medina.

La Teletón 2025 dejó una recaudación histórica y momentos de gran emoción. Gisela Valcárcel se convirtió en una de las figuras más comentadas de la jornada, tanto por su generosa donación como por el inesperado reencuentro con el CEO de América TV. Pese a las críticas de Magaly Medina, la "Señito" cerró la noche celebrando que la solidaridad de los peruanos superó cualquier diferencia personal.