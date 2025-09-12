Gisela Valcárcael y CEO de América se abrazan en la Teletón tras polémica: "Bienvenidos a su casa"

La participación de Gisela Valcárcel en la Teletón 2025 generó gran expectativa, especialmente después de que semanas atrás acusara a América Televisión de prohibirle el ingreso a sus instalaciones. La conductora había anunciado que no participaría en el evento benéfico, sin embargo, sorprendió a todos al aparecer en la gala y protagonizar un esperado encuentro con Fernando Muñiz, CEO del canal, en medio de un clima de tensión.

El esperado reencuentro en la Teletón

La nueva edición de la Teletón fue inaugurada por Gisela Valcárcel junto a Christian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo. La "Señito" asumió el papel principal en la conducción inicial, presentando a Sergio León, gerente general de la Teletón, quien dio unas palabras de bienvenida a los asistentes y televidentes.

El momento más comentado de la noche llegó cuando Gisela presentó a Fernando Muñiz, el mismo directivo con quien semanas atrás sostuvo un enfrentamiento público. La conductora había acusado al canal de cerrarle las puertas, situación que fue negada posteriormente por la empresa.

Pese a los duros calificativos que en su momento lanzó, la "Señito" cumplió con su rol y dio la bienvenida al CEO de América TV. Muñiz, por su parte, tomó la palabra y dejó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia la conductora.

"Bienvenidos a su casa, esta noche para nosotros es importante recibirlos acá porque estamos abriendo un espacio que no es un espacio para protagonismos personales, es un espacio para los niños que necesitan nuestras ayudas", expresó el ejecutivo, en un discurso que fue analizado rápidamente en redes sociales y medios de espectáculos.

Magaly Medina arremete contra Gisela

La reacción de Magaly Medina no se hizo esperar. Desde su programa, la popular "Urraca" criticó duramente a Gisela Valcárcel por su comportamiento durante la presentación del CEO de América. Para Magaly, Muñiz mostró mayor caballerosidad pese a las críticas previas que había recibido de parte de la "Señito".

"El caballeroso le dice 'bienvenido a su casa' después de todos los insultos que recibió y ella todavía le da un beso de Judas. Es que ella nunca ha sido consecuente con nada, es la mujer más hipócrita de la televisión nacional. Que le quedó ahora dar la bienvenida al CEO, qué vergüenza, hay que tener un poco de sangre en la cara", sentenció Medina en vivo, generando una ola de comentarios entre sus seguidores.

En conclusión, la participación de Gisela Valcárcel en la Teletón 2025 terminó generando más polémica de la esperada. Su encuentro con Fernando Muñiz puso en evidencia la tensión existente con América Televisión. Mientras tanto, la crítica de Magaly Medina avivó el debate sobre la coherencia y la actitud de la "Señito" frente a sus diferencias con el canal.