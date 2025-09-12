RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Mónica Cabrejos arremete contra Gustavo por exponer una presunta traición de Maju: "Está dolido"

La psicóloga y conductora Mónica Cabrejos arremetió contra Gustavo Salcedo, asegurando que él habría traicionado primero a Maju Mantilla y que hoy actúa desde el dolor y el despecho.

12/09/2025

Mónica Cabrejos opinó respecto a la polémica separación que están atravesando Gustavo Salcedo y Maju Mantilla. Según la psicóloga, el atleta no estaría soportando que la madre de sus hijos ya no lo tenga como prioridad y habría confesado el desliz de Maju porque está dolido.

Mónica destruye a Gustavo Salcedo

La exvedette concedió una entrevista a un medio de comunicación y dijo que muchos hombres creen que las mujeres no son capaces de hacer nada, pero cuando toman acciones les resulta muy doloroso. Además, aseguró que Gustavo habría sido el primero en traicionar la confianza en la relación.

"Por lo poco que sé de la historia, quien sacó los pies del plato primero fue él, porque así haya encontrado conversaciones, una cosa son conversaciones y lo que se vio de él (en el sauna) es otra", declaró a Trome.

En esa misma línea, indicó que Gustavo está muy dolido, porque se habría dado cuenta de que ya no es lo más importante para su esposa. Sobre el acuerdo de confidencialidad, dijo que esos temas siempre se rompen, especialmente cuando hay dolor entre las partes.

Finalmente, reiteró que Gustavo Salcedo hizo mal en ventilar el supuesto desliz entre su esposa y su productor televisivo, y lo habría hecho en un arranque de dolor. "Se nota que él está herido", concluyó.

Maju explota tras especulaciones

En declaraciones para el programa 'Amor y Fuego', Maju Mantilla respondió a las preguntas de los reporteros sobre las versiones que vinculan su nombre con una posible traición a Gustavo Salcedo. La conductora de televisión pidió respeto y calificó los comentarios como falsos:

"Esas cosas no las hablen porque no son ciertas y déjense de especulaciones, permiso", manifestó con evidente molestia.

La modelo aprovechó para reiterar que los rumores sobre una presunta infidelidad carecen de fundamento y exigió que se detenga la difusión de este tipo de información. Tras pronunciarse, cerró la puerta del vehículo para evitar más cuestionamientos:

"Les voy a decir una cosa, no hablen, no especulen y digan cosas que no son", enfatizó Maju Mantilla, dejando claro su incomodidad frente al tema.

De esta manera, Mónica Cabrejos dejó en claro que Gustavo Salcedo habría actuado movido por el dolor y el despecho. La conductora recalcó que, según su percepción, el atleta no aceptaría que Maju Mantilla ya no lo considere como prioridad en su vida.

