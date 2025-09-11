Compañera de Maju Mantilla suelta polémico comentario tras supuesta infidelidad: "Vamos a sacarle la vuelta"

Maju Mantilla volvió a presentarse en vivo en su programa, luego de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, confirmara ante Magaly Medina que la ex Miss Mundo habría tenido una relación con Cristian Rodríguez Portugal, productor del espacio. Su reaparición no pasó desapercibida y un comentario de su compañera de set llamó la atención del público y de la periodista.

Desatinado comentario de compañera y crítica de Magaly Medina

Al inicio de la emisión, Karna Borrero lanzó un comentario que fue interpretado como inapropiado: "Vamos a sacarle la vuelta a este día tan horrible". Magaly Medina calificó la frase como un intento fallido de hacer humor en medio de un escándalo, asegurando que el ambiente en el set parecía aliviado pero que la intención de la compañera no fue la adecuada.

"Maju salió muy canchera esta vez, no salió llorando, no se ausentó del programa. Estaba tan alegre el ambiente como si se hubieran sacado un peso. En medio de todo esto, que es un drama y se supone que Maju debe estar ofendida de no ser cierto lo que se dijo, su compañera cantando, sacando cachita, tratando de ser graciosa", comentó Medina.

Además, la periodista arremetió contra el rating del espacio, calificándolo como "un muerto" que arrastra al canal y que, según su opinión, apenas es visto por familiares de los involucrados. Medina añadió más polémica al señalar que el programa es producido por Cristian Rodríguez, el hombre vinculado a la supuesta infidelidad.

"Este programa ni siquiera hoy, con la noticia de ayer, logró levantar. No sé cómo lo arrastran en ese canal. Supongo que solo va hasta fin de año porque no lo ve nadie, solo sus familiares nomás", sostuvo.

Magaly Medina lanza inesperada confesión sobre Maju y Gustavo

Durante su programa, la periodista indicó que Maju Mantilla se refirió a Gustavo Salcedo como su "exesposo", pese a que legalmente no han concretado su divorcio y mantienen una conciliación en curso. Según Medina, la expareja continúa viviendo bajo el mismo techo, lo que contradice algunas versiones difundidas sobre su separación.

"Al referirse a Gustavo Salcedo, no ha dicho: 'Mi esposo o mi pareja de la que estoy separada'. No. Ha dicho 'exesposo' y que sepamos, ellos solo tienen una conciliación, no una separación formal", señaló la conductora. Agregó además: "Según nuestras investigaciones, ellos siguen viviendo bajo el mismo techo. Hello Maju, tampoco nos mientas así. Aquí indagaciones hemos hecho".

La periodista también reveló que posee imágenes recientes de la expareja que muestran su convivencia y señaló que durante su defensa frente a cámaras, Maju no negó el vínculo con su productor Christian Rodríguez Portugal, enfocándose principalmente en dirigirse a Salcedo.

"La defensa que ha hecho Maju ha sido totalmente confrontacional, en ningún momento dice: 'Es mentira, me están difamando, están ofendiendo mi dignidad de mujer'", remarcó Medina.

En conclusión, la reaparición de Maju Mantilla y los detalles revelados por Magaly Medina reavivaron la polémica sobre su vida personal. La convivencia con Gustavo Salcedo y los vínculos con Cristian Rodríguez Portugal mantienen la atención mediática. La audiencia sigue expectante sobre los próximos pasos de la conductora.