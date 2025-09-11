RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Magaly arremete contra Maju Mantilla: "Es muy dulce, pero es una de las calabacitas de la TV"

Tras la aparición de Maju Mantilla en su programa 'Arriba mi gente', Magaly no dudó en arremeter contra la conductora de TV tildándola de 'calabacita'.

Magaly arremete contra Maju Mantilla
Magaly arremete contra Maju Mantilla (Composición Karibeña)
11/09/2025

Luego que Gustavo Salcedo confirmara conversaciones entre su aún esposa Maju Mantilla y su productor, la conductora de TV salió a responder. Aunque, Magaly Medina no dudó en arremeter en su contra llamándola la 'calabacita de la TV'. 

'Urraca' se manda con todo contra Maju

En su programa 'Magaly TV: La Firme', la conductora de TV no dudó en comentar sobre cómo 'Arriba mi gente' apareció en televisión tras el nuevo escándalo de Maju Mantilla. Además, comentó lo raro que el productor Cristian involucrado con la ex reina de belleza siga dirigiendo. 

Entonces, la 'urraca' señaló que siempre han tenido a la modelo en un altar por la imagen muy bien cuidado a lo largo de los años, pero que finalmente es una persona más. Además, agregó que siempre ha tenido una dulzura frente a las cámaras, pero lanzó un fuerte comentario hacia la aún esposa de Gustavo Salcedo

"Maju será muy dulce, muy todo, pero nunca se ha caracterizado por ser una eminencia gris. Ella pertenece al grupo de las calabacitas de la televisión y siempre lo ha sido. Simpática con cierto ángel, por eso está de programa en programa, pero no es alguien a quien puedas pedir un gran discurso porque no lo va a hacer", dijo. 

@cortostv01 Magaly habla de MAJU Mantilla #magalytvlafirme #majumantilla #gustavosalcedo #farandulaperuana ♬ sonido original - Cortos tv01

Sobre las declaraciones de la ex reina de belleza

La 'urraca' señaló que Maju Mantilla ya no apareció acongojada como cuando Gustavo Salcedo anunció el fin de su matrimonio, sino que una actitud más fuerte confrontando al padre de sus hijos

"Ella en ningún momento está ofendida por lo que han dicho (...) tampoco ha dicho 'pido disculpas a la familia de mi productor cuando solo somos compañeros de trabajo', pero ella no. Lo que ha hecho es voltear la tortilla y tirarle al esposo. Es una especia de confrontar al que llama 'ex esposo'", expresó la periodista. 

Así mismo, Magaly Medina agregó que firmaron la conciliación que menciona Salcedo y Maju fue firmado en marzo de este año para que ninguno hable del otro. A pesar de ello, ellos siguen viviendo juntos bajo el mismo techo hasta la actualidad.

@josepastord Uyyy fuert33 y claro!!!😨🔥Ig:josepastord💥 #majumantilla #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

En conclusión, Maju Mantilla ha declarado fuertemente contra su aún esposo Gustavo Salcedo en su programa de TV. A pesar de sus palabras, Magaly Medina arremetió en su contra debido a cómo iniciaron el show en 'Arriba mi gente'. Además, aclarando que a pesar de la carisma y ángel de la ex reina de belleza, sería parte del grupo de las 'calabacitas' de la TV. 

