Magaly revela inesperada situación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo tras supuesta infidelidad: ¿Qué dijo?

La ruptura entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue acaparando la atención de los medios, especialmente tras los rumores sobre una supuesta infidelidad de la ex Miss Mundo con su productor Christian Rodríguez. Mientras Maju defiende su postura frente a cámaras, Magaly Medina sorprendió con revelaciones que hasta ahora habían permanecido bajo reserva.

Magaly Medina lanza inesperada confesión sobre Maju y Gustavo

Durante su programa, la periodista indicó que Maju Mantilla se refirió a Gustavo Salcedo como su "exesposo", pese a que legalmente no han concretado su divorcio y mantienen una conciliación en curso. Según Medina, la expareja continúa viviendo bajo el mismo techo, lo que contradice algunas versiones difundidas sobre su separación.

"Al referirse a Gustavo Salcedo, no ha dicho: 'Mi esposo o mi pareja de la que estoy separada'. No. Ha dicho 'exesposo' y que sepamos, ellos solo tienen una conciliación, no una separación formal", señaló la conductora. Agregó además: "Según nuestras investigaciones, ellos siguen viviendo bajo el mismo techo. Hello Maju, tampoco nos mientas así. Aquí indagaciones hemos hecho".

La periodista también reveló que posee imágenes recientes de la expareja que muestran su convivencia y señaló que durante su defensa frente a cámaras, Maju no negó el vínculo con su productor Christian Rodríguez Portugal, enfocándose principalmente en dirigirse a Salcedo.

"La defensa que ha hecho Maju ha sido totalmente confrontacional, en ningún momento dice: 'Es mentira, me están difamando, están ofendiendo mi dignidad de mujer'", remarcó Medina.

Magaly critica filtraciones y rumores sin fundamento

Al inicio del programa, la conductora también criticó con dureza a algunos creadores de contenidos que difunden información sin verificarla, en referencia a los comentarios que surgieron sobre la relación de Maju Mantilla.

"Acá aclaré y dije mi opinión, acerca de que se echaran a andar esos rumores. Porque nuestra fuente no tenía nada que ver de Maju con alguno de sus compañeros, sino más bien con su productor. Era una información que sí manejábamos hace bastante tiempo", explicó.

Además, Magaly cuestionó la irresponsabilidad de quienes generan contenido falso solo para ganar visibilidad en redes sociales:

"Cogen una cámara y un micrófono, y sueltan lo primero que se les viene a la cabeza. No les interesa hundir reputaciones, no les interesa correr falsas afirmaciones, mentiras y difamaciones. Lo hacen porque les da la gana, son irresponsables... No tienen credibilidad y son tan poquita cosa, que nadie los toma en serio", sentenció.

La periodista dejó en claro que la situación de Maju Mantilla es compleja y que los rumores sobre su vida personal deben ser tratados con cautela. A pesar de la polémica, la ex Miss Mundo continúa su labor como conductora, mientras el público y los medios esperan nuevos pronunciamientos sobre su relación con Gustavo Salcedo y el productor Christian Rodríguez.