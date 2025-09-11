Marcelo Tinelli orgulloso de Milett Figueroa tras ser nominada a Premios Martín Fierro: "Mi amor"

Marcelo Tinelli no ocultó su emoción y dedicó un tierno mensaje a Milett Figueroa a través de sus redes sociales, donde resaltó su papel en "Cantando 2024". El presentador argentino felicitó a la peruana por su nominación a 'Mejor Jurado' en los Premios Martín Fierro 2025.

Marcelo Tinelli celebra nominación de Milett Figueroa

La modelo peruana Milett Figueroa vuelve a brillar en la televisión argentina y esta vez de la mano de un importante reconocimiento. La ex chica reality fue nominada a 'Mejor Jurado' en los Premios Martín Fierro 2025 por su participación en el programa de canto "Cantando 2024", donde compartió panel con grandes figuras. Marcelo Tinelli se mostró orgulloso en redes sociales.

Sorpresa en el anuncio. Durante la presentación oficial de los nominados, el conductor del evento leyó la lista de candidatos. Su reacción fue evidente al mencionar a Milett Figueroa.

"Me voy al rubro número dos: Jurados. Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett... Figueroa y Marcelo Polino por América", leyó el presentado, quien no pudo ocultar su sorpresa al nombrar a la modelo peruana.

La nominación la coloca junto a figuras de peso en la televisión argentina. Y quien no dudó en celebrar fue el propio Marcelo Tinelli, con quien Milett mantiene una relación sentimental que los medios no dejan de comentar. A través de sus historias de Instagram, el reconocido conductor compartió una foto de ambos mirándose con complicidad.

"Felicitaciones mi amor, Milett Figueroa, por la nominación para el Martín Fierro como mejor jurado, por el Cantando 2024", escribió.

Marcelo Tinelli luce orgulloso de Milett Figueroa. (Instagram)

El argentino también aprovechó para felicitar a todo el equipo del programa "Cantando 2024" que él mismo produjo. Dedicó una historia para brindarles emotivas palabras a todos ellos.

"Felicitaciones por todas las nominaciones del Cantando 2024. Son muy grosos todos. Florencia Peña, Nacha Guevara, Marcelo Polino, Flavio Mendoza y Milett Figueroa. Gracias a América TV y La Flia por hacerlo y a la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) por nominarnos", se lee en otra historia.

Las tiernas palabras de Tinelli encendieron las redes sociales, donde muchos seguidores destacaron el apoyo incondicional que le da a la peruana en su carrera internacional.

Mamá de Milett feliz por su hija

La alegría también llegó a Lima. Martha Valcárcel, mamá de Milett, no ocultó su emoción al enterarse de la nominación de su hija y dejó un mensaje en redes que hizo sonreír a todos. Cuando una reportera de "América Hoy" le comentó que Milett también estaba incluida en la categoría, Martha respondió con orgullo.

"Muchas felicitaciones!!!! Acabo de ver que el jurado de Cantando, donde estuvo Milett, fue nominado a Mejor Jurado en los Premios Martín Fierro", escribió la reportera. "Claro y Milett también está nominada y eso ya es un honor", respondió Marthe Valcárcel.

Martha Valcárcel celebra nominación de Milett Figueroa. (América Hoy)

Un gran momento para Milett. Con esta nominación, Milett Figueroa confirma que su talento ha conquistado al público argentino. Su paso como jurado en "Cantando 2024" la ha colocado junto a grandes nombres de la televisión y le ha permitido brillar más allá de las fronteras peruanas.

En conclusión, mientras se acerca la esperada gala de los Premios Martín Fierro 2025, Milett Figueroa disfruta de un reconocimiento que no solo celebra su trabajo, sino que también la une más a Marcelo Tinelli, quien no duda en demostrar su cariño.