Thaisa Leal, exnovia de Paolo Guerrero, se convirtió en madre por primera vez: "Mamá se está alimentando"

Thaisa Leal, conocida por su relación pasada con Paolo Guerrero, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convirtió en madre por primera vez. La nutricionista e influencer brasileña compartió la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram, donde mostró su felicidad con una tierna publicación.

Thaisa Leal le da la bienvenida a su primer hijo

En las imágenes, Thaisa aparece junto a su esposo, un millonario brasileño con quien se casó recientemente, y su bebé recién nacido, cuyo nombre aún no ha sido revelado. La publicación captó rápidamente la atención de miles de usuarios, quienes la felicitaron por el nuevo capítulo en su vida personal.

Junto a las fotografías, la influencer escribió un mensaje que dejó ver toda su emoción: "OMG, ahora soy una madre así. Pd: la sonrisa fue un alivio, porque el parto fue con llanto". Con estas palabras, Thaisa reveló lo intensa que fue la experiencia de dar a luz y lo feliz que está con la llegada de su hijo.

Cabe recordar que Thaisa Leal estuvo varios años en una relación con Paolo Guerrero. Aunque nunca se precisó la fecha exacta de su separación, en su momento se especuló que la ruptura habría tenido relación con la complicada convivencia que mantenía con doña Peta, madre del futbolista peruano. Hoy, la brasileña inicia una nueva etapa familiar.



Thaisa se casó con millonario brasileño

Thaisa Leal, quién fue pareja de Paolo Guerrero entre los años 2017 y 2019, se acaba de casar con un empresario millonario de Brasil. La nutricionista compartió fotos de su matrimonio civil y se mostró más feliz que en este nueva etapa de su vida.

A través de sus redes sociales, Thaisa Leal sorprendió a todos al compartir que se acaba de unir en matrimonio con Ferreira. En un romántico post, se aprecia a la pareja recién casada y con una sonrisa en sus rostros.

"Esposo. Unidos por la ley de los hombres y pronto por la suya", escribió, además de adjuntar una galería de fotos donde luce un hermoso vestido de novia.

Gabriel Ferreira es un exitoso empresario brasileño y dueño de la marca de proteínas en barra 'Boldsnacks', fue destacado en 2022 por la revista internacional 'Forbes'.

de esta manera, Thaisa Leal vive una de las etapas más felices de su vida pues tras haberse casado hace unos meses con un millonario brasileño ahora celebra la llegada de su primer hijo y de esta manera confirma en redes sociales el inicio de una etapa personal y familiar llena de ilusión