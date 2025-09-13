¿Problemas? Ethel Pozo pone a prueba a su esposo Julián Alexander y él suelta: "No se casen, de verdad"

Ethel Pozo sorprendió a sus seguidores al compartir un inesperado momento con su esposo Julián Alexander. Durante la celebración de su aniversario en España, la hija de Gisela Valcárcel decidió jugarle una prueba a su pareja, pero el resultado terminó en un comentario que encendió las redes.

Esposo de Ethel Pozo lanza polémico comentario

La conductora de televisión Ethel Pozo compartió un momento divertido y lleno de ocurrencias con su esposo Julián Alexander mientras celebraban su aniversario en España. Lo que empezó como una cena romántica terminó con un comentario que encendió las redes sociales.

Una prueba inesperada en su aniversario. A través de Instagram, Ethel mostró la cita especial que organizó junto a Julián para festejar un año más de casados. En medio de la cena, se le ocurrió un juego para medir cuánto se conocen.

"Como hoy día celebramos nuestro aniversario. ¿Qué te parece si hacemos un juego? Se supone que ya me conoces", propuso la presentadora de "América Hoy".

Julián adivinó que jugarían a escoger la comida del otro. El esposo de Ethel aceptó, pero con algo de nervios y una sonrisa que lo delataba.

"Yo pido (la comida) por ti y tú pides por mí, ves te conozco... si sale mal, sale mal y no hay manera de corregirlo", respondió el director de telenovelas, dejando ver que no estaba tan seguro de acertar con el gusto de su esposa.

Cuando los platos llegaron a la mesa, Ethel no tardó en revisar la elección de su esposo y se sorprendió. Entre risas, el productor soltó una frase que hizo reír a todos, pero también levantó comentarios en redes.

"Has pedido, ¿cuándo yo he pedido con pera?", reclamó, dejando claro que no le gustaba el ingrediente. Ella, en cambio, sí acertó con el pedido de Julián. "Nunca puede estar contenta una mujer, no se casen, de verdad, no se casen", dijo Julián en tono de broma, mientras Ethel lo miraba entre divertida y sorprendida.

El momento quedó grabado en video y rápidamente se volvió viral. Algunos seguidores lo tomaron como una simple broma de pareja, mientras otros lo interpretaron como un pequeño reclamo.

¿Cómo terminó el juego entre Ethel y Julián?

Después de ganar en el plato principal, también compitieron en el postre. Ethel pensó que Julián pediría tiramisú, pero él aclaró que prefería cannoli. Al final, la conductora decidió pedir ambos. Cuando le sirvieron el cannoli al director, no le gustó porque tenía helado de limón. La hija de Gisela, entre risas, le propuso un trato: si aceptaba que había perdido, ella le invitaba su tiramisú.

"Amor, si aceptas que perdiste, yo te invito el tiramisú", le dijo Ethel. "Sí, perdí. Está feo", respondió Julián. "Agarra, mi vida, tu postre favorito, ¿ves?... ¿Tu mujer te conoce o no?", añadió Ethel. "Mi mujer me gobierna", bromeó Julián, provocando la risa de Ethel, que remató: "¡Feliz aniversario! (¡Espectacular!) Espectacular, ¿ves?".

En conclusión, con risas y buen humor, Ethel Pozo y Julián Alexander mostraron que el amor también se disfruta con juegos, ocurrencias y algunas diferencias. La prueba de la cena terminó con un comentario que dio que hablar, pero que ambos tomaron con diversión.