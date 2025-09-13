Dilbert Aguilar reaparece en redes y cuenta cómo se encuentra tras accidente: "Me van a seguir viendo así"

Dilbert Aguilar, conocido como el 'Gigante de la Cumbia', volvió a aparecer en redes sociales. El cantante tranquilizó a sus seguidores y contó cómo se encuentra, luego del accidente que lo obligó a presentarse en silla de ruedas en sus últimos shows.

Dilbert Aguilar publica video tras accidente

El popular cantante de cumbia Dilbert Aguilar, conocido como el 'Gigante de la Cumbia', se dirigió a sus seguidores mediante un video de Facebook, después del accidente que sufrió en la cadera. El artista contó cómo avanza su recuperación y aseguró que, a pesar del accidente que lo mantiene en silla de ruedas, seguirá cantando para su público.

El 13 de septiembre, Dilbert compartió un video en sus redes sociales para calmar la preocupación de sus fanáticos. El cantante se refirió a los videos donde aparece cantando en silla de ruedas y confirmó que continuará presentándose de esa forma, mientras se recupera.

"Como todo responsable, como me debo a mi público y a los empresarios que han confiado en mí, estoy cumpliendo mis presentaciones en una silla de ruedas. Me van a seguir viendo así por algunos días hasta que sane", aseguró.

13.09.25 | Dilbert Aguilar reaparece en redes y cuenta cómo se encuentra tras accidente. Fuente: Facebook de Dilbert Aguilar Y Orquesta La Tribu pic.twitter.com/Aqka5ccaZw — @ghelanma (@ghelanma) September 13, 2025

El intérprete de "Y no te preocupes por mí" también agradeció el cariño de la gente que lo sigue. Y mandó un mensaje para calmarlos tras su delicado accidente.

"Muchísimas gracias de corazón a toda la gente linda que me ha escrito, me ha llamado, ha comentado. Estoy bien. Hay Dilbert para rato. Un fuerte abrazo, dios los bendiga. Solo para ti. Y no te preocupes por mí", expresó con una gran sonrisa, dejando claro que su ánimo sigue fuerte.

El accidente que lo llevó al hospital

La preocupación de sus fans comenzó días antes, cuando el músico fue visto ingresando al Hospital Cayetano Heredia acompañado de su expareja y madre de su hija, Jhazmín Gutarra. Él mismo contó lo que ocurrió.

"Hace unos días tuve un pequeño accidente donde me hice una fisura en la cadera y los médicos me detectaron que no debo pisar ni usar la parte donde está la fractura", explicó.

El golpe obligó a Dilbert Aguilar a cancelar un concierto en Masuko, Madre de Dios, y a ser internado para evitar complicaciones. Por recomendación médica, debe permanecer sin apoyar la pierna afectada hasta que la zona sane por completo. Aun así, el 'Gigante de la Cumbia' no quiso fallarle a su público y decidió seguir en los escenarios, esta vez en silla de ruedas.

"Como se habrán dado cuenta he estado trabajando en una silla de ruedas", comentó Dilbert Aguilar sobre lo que sucedió.

En los últimos días, el cantante ha seguido cantando en vivo, demostrando que su voz y su energía permanecen intactas, aunque ahora tenga que permanecer sentado. Sus presentaciones han sido aplaudidas por los fans que valoran su esfuerzo y compromiso.

En conclusión, la actitud positiva de Dilbert Aguilar ha tranquilizado a todos sus seguidores. El artista dejó en claro que la música sigue siendo su motor y que ni una fractura lo detendrá. Mientras espera su recuperación total, seguirá en los escenarios, llevando cumbia y alegría a cada lugar, aunque por ahora sea desde una silla de ruedas.