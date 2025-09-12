Marisol anuncia colaboración musical con Dilbert Aguilar y Darinka Ramírez: "No saben lo que se viene"

Dentro de la cumbia peruana, Marisol es una de las artistas más escuchadas que hace poco ha estado en polémica tras colaborar con Leslie Shaw. Ahora, la 'Faraona' ha sorprendido al contar que realizará una nueva canción junto al querido Dilbert Aguilar y con la protagonización de Darinka Ramírez.

¡Nuevo tema de Marisol y Dilbert!

Por medio de sus redes sociales, Marisol compartió hace unas semanas que se encontró con Darinka Ramírez para hacer algunas grabaciones donde realizaron el trend de 'Mala Amiga' feat con Yahaira Plasencia.

Ahora, hace unas horas la 'Faraona' compartió una foto con el cantante Dilbert Aguilar en sus redes sociales donde revelaba que trabajarían juntos en un nuevo sencillo. Momentos después publicó un video donde aparece el 'Pequeño Gigante de la Cumbia' conversando con Darinka Ramírez y luego, aparece Marisol para anunciar lo que preparan.

"Muy pronto, Marisol feat Dilbert Aguilar con invitada especial Darinka Ramírez", dice en el mensaje publicado. Dilbert menciona: "A que no saben lo que se viene".

¿Qué pasó con Dilbert Aguilar?

Hace unos días, Dilbert Aguilar fue captado ingresando a un hospital en silla de ruedas encendiendo las alarmas entre sus seguidores, ya que hace unos meses sufrió de un fuerte cuadro de neumonía que lo llevó a estar en UCI.

Para calmar a sus fanáticos, el cantante reveló que el realidad sufrió un accidente que terminó fracturándose la cadera. Es así como su doctor reveló que necesitaba operarse y por el momento, no podía presentarse a los conciertos. Esto no fue mucho del agrado del artista y por eso, decidió cumplir con sus contratos presentándose en una silla de ruedas.

Sobre Darinka Ramírez

El nombre de Darinka Ramírez empezó a sonar desde inicio de este año cuando denunció a Jefferson Farfán por maltrato psicológico frente a su pequeña. Desde aquel momento, salió en varios programas de TV para contar como fue su relación con el padre de su hija.

Después, la joven decidió seguir creciendo como influencer y empezó a realizar colaboraciones con más artistas. Actualmente, viene batallando un problema legal con el ex futbolista para conciliar nuevamente la pensión de su niña.

Finalmente, Darinka Ramírez fue anunciada como la protagonista de la próxima colaboración de Marisol con el cantante Dilbert Aguilar. Sin duda, este será un tema de cumbia que pondrá a bailar a todos y sus seguidores ya se encuentran a la espera de este éxito musical.