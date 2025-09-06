Delany López aclara video tras presunta indirecta a Jefferson Farfán: "Mi vida no gira en torno a alguien"

Delany López, conocida por haber tenido un vínculo cercano con Jefferson Farfán, volvió a estar en boca de todos después de publicar un video en el que dijo que no le gustan los morenos tatuados. Este mensaje fue interpretado por muchos como un dardo para la 'Foquita'. La influencer decidió explicar todo.

Delany López aclara polémico video tras supuesta indirecta a Farfán

Delany López volvió a estar en el ojo de la tormenta tras publicar un video en sus redes sociales donde mencionaba que no le gustan los "morenos tatuados". De inmediato, muchos interpretaron que se trataba de una indirecta hacia su expareja, Jefferson Farfán, pero ella decidió aclarar el tema.

A través de un en vivo, la modelo dejó las cosas claras. Delany negó que el mensaje en su video haya sido dirigido al exfutbolista.

"El problema es de ustedes que piensan que mi vida gira en torno a alguien. Mis gustos son y siempre serán los mismos, no tendría por qué cambiarlos por nadie", dijo contundente en un live, según Trome.

Con esto, la influencer aseguró que sus publicaciones responden a su estilo personal y no a su pasado sentimental con la 'Foquita'. Lejos de los escándalos, su madre Gisela Osorio reveló que la modelo será la figura principal en el próximo videoclip de la salsera Brunella Torpoco.

"Brunella es nuestra amiga y nos pidió que Delany esté en el video, en su primer video también participamos. Eso se grabó años atrás. No puedo hablar mucho de lo que se acaba de hacer, pero ya pronto lo sabrán", contó Gisela.

Con este proyecto, Delany demuestra que sigue sumando oportunidades en el mundo artístico, dejando claro que su carrera no depende de los rumores.

Opina sobre Xiomy Kanashiro

En una entrevista, Delany fue consultada sobre la actual pareja de Farfán, Xiomy Kanashiro. Fiel a su estilo, Delany lanzó una respuesta que no pasó desapercibida.

"Uhmmm, este, yo siempre voy a hablar del amor en todas sus formas y si es un amor desinteresado, para adelante (...) Que viva el amor verdadero", señaló.

Eso sí, no pudo evitar el sarcasmo cuando le comentaron que Xiomy es periodista, cantante y hasta tiene su propia orquesta.

"¿Es cantante? No la he escuchado. Completa, cómica, sí", respondió entre risas, encendiendo las redes con su comentario.

Una comparación inesperada. Delany, quien asegura haber mantenido una vínculo de dos años con la Foquita, también fue consultada sobre un detalle curioso: los pies de Xiomy, que se hicieron virales recientemente.

"No sé qué pasó ahí. Estaban raros. Los pies de Jefferson tampoco recuerdo", dijo entre bromas, restándole importancia al asunto.

En conclusión, con estas declaraciones, Delany López volvió a dejar huella en la farándula local. Negó que sus publicaciones sean indirectas para Jefferson Farfán. Por otro lado, su mamá anunció que participaría en un videoclip de Brunella Torpoco.