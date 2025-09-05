Suheyn Cipriani sería la protagonista del próximo tema de Orquesta Candela: "Me gusta la cumbia"

En los últimos meses, Suheyn Cipriani ha pasado por momentos muy difíciles por la agresión que sufrió de parte del padre de su hija, César Vega, y sobre sus problemas familiares. Ahora, la joven estaría trabajando nuevamente y sería llamada para formar parte de una próxima producción de Orquesta Candela.

Suheyn grabaría con Orquesta Candela

Por medio de una entrevista con el programa 'Ponte en al Cola', estuvieron entrevistando a los integrantes de Orquesta Candela. Es así como se encontraron son Suheyn Cipriani y le preguntaron si grabaría con la agrupación de cumbia.

"Me gusta mucho la cumbia y todo", expresa la modelo.

Luego, el reportero le consulta al Donald Yaipén sobre la posible participación de la joven modelo y donde afirma que sin duda sería una perfecta protagonista para el próximo lanzamiento e incluso, ya habrían conversado sobre aquel tema.

"La vez cómo la protagonista de tu próximo videoclip?", le preguntan, y Donald responde: "Claro, es lindísima, pero eso ya está conversado (¿Se viene una canción?) Sí, se viene".

Después, le consultaron a Suheyn Cirpiani si se animaría a cantar en esta nueva producción musical de cumbia. Ante eso, lo negó totalmente afirmando que no tendría talento para el canto.

"¿A cantar? No, yo ni canto las mañanitas olvídate (se ríe) para eso Orquesta Candela, yo la verdad no canto nada", expresó la modelo.

Suheyn Cipriani con Orquesta Candela. Fuente: Ponte en la Cola pic.twitter.com/4sqJD7gbs1 — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) September 6, 2025

Sobre Suheyn Cipriani

A inicios de este año, la modelo denunció que César Vega la agredió físicamente y psicológicamente frente a su recién nacida, donde su padre tuvo que intervenir para ayudarla. Incluso, se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' para contar todo lo que vivió con su expareja, pero también lo que sufrió en su niñez.

La joven ha decidido dejar todo el pasado y que solo continúe con los procesos ya en camino sobre la denuncia al padre de su hija. Así mismo, fue captada en salidas con un nuevo joven y afirma estar retomando las riendas de su vida, más tranquila y trabajando mucho para velar por sus hijos.

De esta forma, Suheyn Cipriani ha demostrado ser muy valiente enfrentando cada cosa que ha pasado en su vida desde muy pequeña. Ha vuelto a retomar su trabajo y estaría en conversaciones con Orquesta Candela para ser la protagonista de su próximo videoclip musical, y como lo mencionó la modelo, le encanta la idea porque ama la cumbia.