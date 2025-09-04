RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿Indirecta? Darinka Ramírez reflexiona sobre su rol de madre soltera: "El progenitor busca molestar"

Darinka vuelve a generar comentarios tras compartir un mensaje en redes sociales. La modelo comparó la situación de Cazzu con Christian Nodal con su experiencia personal junto a Farfán.

Darinka lanza indirecta sobre ser madre soltera
04/09/2025

Darinka Ramírez estuvo en el ojo de la tormenta hace unos meses, debido al lío mediático que se armó con el padre de su hija, Jefferson Farfán. La modelo demandó al exfutbolista por presunta violencia psicológica y, además, exigió un aumento en la pensión para su pequeña.

¿Darinka manda indirecta a Jefferson Farfán?

La influencer se ha mantenido muy activa en redes sociales desde que explotó el escándalo mediático con Jefferson, y constantemente comparte mensajes de empoderamiento femenino y alentadores hacia las madres solteras.

Recordemos que, después de que se expusiera el escándalo en diversos programas de televisión, Darinka afirmó que Jefferson Farfán dejó de visitar a su hija. Es decir, no la ve desde hace aproximadamente tres meses, cuando antes sí lo hacía de manera muy continua.

Hace unas horas, la creadora de la frase "Dame brillo" utilizó su cuenta de Instagram para compartir un pensamiento sobre la situación que atraviesa la cantante Cazzu con el padre de su hijo, Christian Nodal. ¿Será que ve reflejada la situación de la artista en su propia vida con Jefferson?

"Lo de Cazzu refleja lo que viven muchas madres solteras: cargan con todo y, aun así, el progenitor busca molestar. ¿Cuándo van a entender que lo mejor para un hijo es una mamá feliz, estable y fuerte?", compartió Darinka.

Darinka pasea en helicóptero por Nueva York y Magaly se pregunta: "¿Y no tiene plata para la hija?"
Darinka manda indirecta por ser madre soltera
Darinka vacaciona en NYC

Darinka Ramírez sorprendió a todos sus seguidores al aparecer viajando por Nueva York y, especialmente, por sobrevolar Manhattan en un helicóptero, una actividad que puede llegar a ser muy costosa. Ante ello, Magaly Medina cuestionó de dónde obtiene dinero la influencer, ya que hasta hace poco se quejaba de que el dinero no le alcanzaba para mantener a su hija.

Magaly indicó que Nueva York no es una ciudad barata y que los pasajes para llegar allí tampoco lo son. Sin embargo, lo que más le generó dudas fue el paseo en helicóptero que realizó la creadora de contenidos, ya que una actividad así puede llegar a costar cientos de dólares.

Melissa Klug exigiría a Jefferson Farfán pensión para sus hijos hasta los 28 años, revela Janet Barboza
"Darinka se fue a hacer un tour en helicóptero. Nosotros le preguntamos y nos mandó esto. Por 30 minutos le costó $330 el asiento, y eso que el precio original es de $1099", leyó Magaly.

Es así que, el nuevo mensaje de Darinka en Instagram ha sido interpretado por muchos como una indirecta a Jefferson Farfán. La modelo insiste en resaltar la fortaleza de las madres solteras, reflejando así los desafíos emocionales que asegura enfrentar junto a su hija en medio de la polémica.

