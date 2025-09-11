Ricky Trevitazo advierte a Leslie Shaw tras criticar a colegas: "Tú comes de la cumbia, no te metas con ellos"

Desde que Leslie Shaw regresó al Perú tras estar en Miami, la cantante se ha enfrentado a varios artistas, pero en especial de la cumbia peruana. Ante estos constantes problemas, Ricky Trevitazo salió a darle un consejo para que respete a sus colegas.

Opina sobre Leslie Shaw en la cumbia

En una entrevista para el programa 'Todo se filtra', el cantante Ricky Trevitazo fue consultado sobre la incursión de Leslie Shaw dentro de la cumbia peruana. Ante ello, afirma que la 'gringa' tuvo suerte de tener el empujón y apoyo al inicio dentro del género musical para que suene con fuerza.

"Si hablamos con relación a Leslie Shaw, para mí en una oportunidad de su vida, hace poco cuando empezó en la cumbia ha sido un golpe de suerte para ella. Obviamente con el empujón de otra persona", expresó.

Así mismo, aclara que no considera a la joven artista como cumbiambera porque a penas llevaría más de un año en el rubro. Además, de que ha pasado por diferentes géneros musicales. Sobre las peleas que tiene Shaw con varios artistas como Carlos Rincón, Marisol, Estrella Torres y muchos más, señaló su malestar.

"De repente ha sido Marisol u otra persona que le haya hecho incursionar en la cumbia, cosa que ella no es cumbiambera. Yo no la considero cumbiambera. Lo que sí me incomoda es que hable de referentes de la cumbia, de tal y de tal. Menciona a todo el mundo, cuando chapoteas el agua, se le salpica a todos", dijo.

Ricky Trevitazo manda fuerte consejo

Dentro de este contexto de constantes riñas, Ricky Trevitazo le manda un consejo para que deje de faltar el respeto al resto de los artistas de cumbia y otros géneros musicales. Incluso, señala que gracias al ingresar en este nuevo género para ella, le ha dado trabajo.

"Somos del mismo entorno, entonces a la firme si jod* pues. Tiene que tener consciencia (...) Te aconsejo Leslie, que tengas consciencia que hoy en día tú comes de la cumbia, entonces no te metas con la gente de la cumbia. Es como que faltara el respeto", comunicó ante las cámaras.

En conclusión, Ricky Trevitazo no está de acuerdo con las actitudes de Leslie Shaw con varios de sus riñas con otros artistas de la cumbia peruana. Aunque deja en claro que debe parar porque no debe faltar el respeto a sus colegas en el género donde está incursionando.