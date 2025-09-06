Handa no descarta indirecta a Leslie Shaw en su tema con Carlos Rincón: "Hay muchas serpientes en la vida"

La cantante Handa está en el centro de la polémica tras lanzar su tema "Cascabel", junto a Carlos Rincón y la artista Elvia Abril. La letra ha dado que hablar porque muchos aseguran que estaría dirigida a Leslie Shaw, con quien varios músicos han tenido enfrentamientos recientes.

¿Handa lanza indirecta a Leslie Shaw en su tema con Carlos Rincón?

La polémica en la música peruana sigue encendida. Esta vez, Handa, conocida como 'La nena de fuego', presentó su nuevo tema "Cascabel" junto al maestro Carlos Rincón y la cantante Elvia Abril. Pero lo que llamó la atención no fue solo la canción, sino sus declaraciones que muchos interpretaron como una indirecta para Leslie Shaw.

El tema, que mezcla cumbia, folclore y urbano, tiene una letra fuerte que de inmediato levantó sospechas si sería similar a "Mala amiga" de Yahaira Plasencia y Marisol. Al ser consultada, Handa lo aclaró.

"Handa, vi que lanzaste un nuevo tema, 'Cascabel'... Y la letra va en la misma línea de 'Mala amiga' que cantan Marisol Ramírez y Yahaira Plasencia", le consultaron. "Es peor, ji, ji, ji", contestó la cantante.

De inmediato, la periodista quiso saber si el tema estaba dedicado directamente a Leslie Shaw. Handa negó que fuera para la cantante, aunque dejó entrever que podría tener alguna indirecta o referencia.

"Entonces, ¿está dirigida a Leslie Shaw, sin duda?", le preguntaron. "(Ríe) No, no está hecha para ella, hay muchas serpientes en la vida de cada uno, pero si la gente la escucha y piensa en ella ya no es mi culpa", mencionó en una conversación con Carla Chévez, para Trome.

De esta manera, dejó la puerta abierta a la interpretación del público, sin mencionar directamente a la llamada 'Barbie de la cumbia'.

Respeta a las grandes voces y arremete contra Leslie

Sobre los constantes enfrentamientos de Leslie Shaw con otros artistas, Handa fue clara y aseguró que los verdaderos músicos responden con talento, no con pleitos.

"(¿Qué opinas de la pelea de Shaw con el señor Rincón y Marisol?) Pucha, me parece fuera de lugar. Mientras ella está disparando y metiéndose con todos, los artistas responden con música y respaldados por su talento", señaló.

También respaldó a cantantes de peso que cuestionaron la voz de Shaw. Entre ellas figuran Lucía de la Cruz, Marisol Ramírez y Laura Mau.

"(Lucía de la Cruz, Marisol Ramírez y la señora Laura Mau han dicho que Leslie no canta...) Bueno, yo respeto mucho la opinión de tremendas exponentes de mi país, ellas sí pueden hablar de niveles", expresó.

Handa no se quedó ahí y soltó una frase que no pasó desapercibida. Y agregó que cantar no es solo cuestión de clases de técnica vocal, sino de talento innato.

"Las opiniones son muy subjetivas... a mi parecer no considero que esté ni en un top 10 de las mejores voces", afirmó sin rodeos. "Para cantar hay que nacer con buena voz", dijo, dejando en claro que no cualquiera puede llegar a la cima.

La letra de la discordia. El nuevo sencillo "Cascabel" se suma a la lista de canciones con mensajes filudos en la música tropical. Esto mismo ocurrió en su momento con "Mala amiga" de Marisol y con Yahaira Plasencia.

Handa, sin mencionarla directamente, dejó que la gente haga sus propias deducciones. Pero lo cierto es que cada frase ha generado debate entre los fanáticos, que ya toman partido en redes sociales.

En conclusión, el enfrentamiento musical sigue dando de qué hablar. Mientras Leslie Shaw mantiene su estilo directo y polémico, Handa apuesta por responder con música y frases picantes. Con su tema "Cascabel", la cantante no solo muestra su versatilidad, sino que también se suma a la ola de artistas que cuestionan la trayectoria de Shaw.