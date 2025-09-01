Lucía de la Cruz defiende a Marisol y destruye a Leslie Shaw: "Para mí es una sin talento"

El problema entre Leslie Shaw y Marisol ha dividido a varios de los artistas peruanos del medio, donde ahora se ha sumado Lucía de la Cruz. La cantante criolla de reconocida trayectoria no dudó en despotricar contra la 'gringa' por faltar el respeto a la 'Faraona'.

¡Lucía de la Cruz arremete contra Leslie Shaw!

Por medio de una entrevista con el diario El Trome, la cantante Lucía de la Cruz fue consultada sobre el lío que viene ocurriendo entre Marisol y Leslie Shaw. Es así como la artista criolla no dudó en ponerse de lado de la cantante de cumbia y afirmar que toma sus precauciones antes de realizar una colaboración musical.

"El día que tenga que grabar con alguien, tengo que pensarlo cien veces y ver si tiene el mismo talento que yo, y el mismo sacrificio que el mío para darle marketing", expresó.

Así mismo, afirmó que según su experiencia y opinión, la prometida del 'El Prefe' no tendría talento musical. Incluso, arremetió contra la 'gringa' por haber grabado encima de la voz de la 'Faraona' durante su gira en Japón porque cree que sería una falta de respeto.

"En Japón tengo muchos amigos; la señora, como se llame la rubia esa (Leslie), para mí es una sin talento, ella cantó el tema 'Hay niveles' encima de la voz de Marisol y eso no se hace, es una falta de respeto. Muchas personas se confunden y quieren ser cantantes, pero tienen que sacrificarse, los años no son en vano", señaló.

Luego, comenta que cada artista debe mantener su humildad ante todo por el público y entre sus compañeros musicales. Por ello, agrega que sería algo que Leslie Shaw ha olvidado.

"Un artista es grande cuando es sencillo, humilde, respetuoso y se da a su público, pero parece que la rubia se olvida de eso", acotó al final.

Pelea entre la 'gringa' y Marisol

Todo el problema entre Marisol y Leslie Shaw inició con la 'gringa' criticó la producción musical de "Y dile que no" que grabó. Aunque la 'Faraona' trató de mantenerse al margen, estuvo mandando algunas respuestas y luego, señaló que la intérprete de 'Faldita' desafinaría en varias ocasiones.

De esta forma, varios artistas han tomado su postura en esta lucha en la cumbia peruana. Entre ellas, Lucía de la Cruz ya dio su opinión sobre estos sucesos y se encuentra de lado de Marisol, para luego arremeter contra Leslie Shaw por no respetar el trabajo de otros compañeros.