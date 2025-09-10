¡No se detiene! Dilbert Aguilar se pronuncia tras caída: "Cumpliré mis presentaciones en silla de ruedas"

El querido Dilbert Aguilar vuelve a dar una lección de profesionalismo y fortaleza. El cantante sufrió un accidente que le provocó una fisura en la cadera, pero aseguró que continuará trabajando, incluso en silla de ruedas.

Dilbert Aguilar seguirá cantando tras accidente

El querido cantante de cumbia Dilbert Aguilar, conocido como el "Gigante de la cumbia", pasó por un tremendo susto que preocupó a todos sus seguidores. El artista sufrió un accidente que le provocó una fisura en la cadera, pero aun así dejó en claro que no piensa cancelar ningún show y seguirá cantando, aunque tenga que hacerlo en silla de ruedas.

El accidente que encendió alarmas. A través de un video que publicó en redes sociales, el cantante explicó que sufrió un accidente que le ocasionó una fractura de cadera. Mencionó que esto le impedía movilizarse y cumplir con sus shows. Hoy 10 de setiembre, el propio Dilbert confirmó lo ocurrido en una llamada con "América Hoy".

"Sufrí un accidente y me hice una fisura en la cadera", explicó el cantante, generando alivio al aclarar que, aunque doloroso, no fue un daño mayor.

El show debe continuar. A pesar de la lesión, Dilbert sorprendió al revelar que no piensa parar su carrera. Aseguró que seguirá yendo a presentaciones.

"Ya pasó, ya estoy recuperado. El doctor me dice que no puedo pisar durante un mes para que suelte. Voy a cumplir mis presentaciones con mi sillita de ruedas. Yo soy bien responsable con mi chamba, así que eso es todo", señaló con firmeza.

Con esas palabras dejó en claro que, aunque esté limitado físicamente, su compromiso con la música y con su público es más grande que cualquier dolor. Más adelante, cuando fue consultado sobre cómo ocurrió el accidente, el cantante prefirió no dar muchos detalles.

"Fue un accidente. Me caí en algún sitio... caí con todo el peso. No te puedo dar más detalles", declaró.

Eso sí, aclaró que no necesitará operación, pues la caída no fue tan grave como pensaba. En un inicio creía que tendría que pasar por una cirugía, pero luego explicó que tras una radiografía se confirmó que solo se trataba de una fisura.

"Supuestamente iba a pasar eso, pero en la radiografía salió que es una fisura. No es tan grave", comentó, llevando tranquilidad a sus seguidores.

La fuerza del "Gigante de la cumbia"

El artista ya ha demostrado antes que es un luchador. En 2023 superó una complicada neumonía que lo tuvo hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), y ahora vuelve a mostrar su fortaleza.

Sus seguidores lo llenaron de mensajes de aliento en redes sociales, destacando su profesionalismo y las ganas de seguir adelante. Muchos lo consideran un ejemplo de entrega y pasión por la música.

Recientemente, en redes sociales circularon imágenes donde se ve al cantante llegar a una presentación en silla de ruedas.

Mientras entraba, sus fans lo grababan y decían: "Te queremos", por su fuerza y compromiso con la música.

En conclusión, Dilbert Aguilar demuestra una vez más que su corazón de artista no conoce límites. A pesar de la fisura en la cadera, seguirá cumpliendo con su público, aunque tenga que cantar en silla de ruedas. Su actitud de guerrero lo reafirma como uno de los grandes referentes de la cumbia peruana.