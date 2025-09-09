Dilbert Aguilar se encuentra hospitalizado tras sufrir grave accidente: "No puedo moverme"

Dentro de la cumbia peruana, el cantante Dilbert Aguilar es uno de los más queridos y sonados por su amplia trayectoria musical. Ahora, el artista ha revelado que ha sufrido un grave accidente que lo ha llevado a hospitalizarse para ser operado .

Dilbert Aguilar sufrió grave accidente

A través de sus redes sociales, Dilbert Aguilar anunció que se encuentra nuevamente delicado de salud. Hace unos meses estuvo internado por sufrir un grave cuadro de neumonía, pero ahora ha sufrido un accidente a pocos días de una presentación y publicó un video para dar a conocer sobre su estado de salud.

"Hola, amigos de Mazuko, soy Dilbert Aguilar. Estoy un poco apenado y triste por no poder estar ahí con ustedes. He sufrido un accidente hace dos días y me fracturé la cadera. Pensé que era leve, por eso intenté viajar, pero los médicos me han inmovilizado. No puedo moverme para nada hasta que me operen", expresó.

De esta manera, el cantante de cumbia dejó en claro que este lamentable suceso es ajeno a todas las organizaciones del evento. Aunque le apena mucho lo sucedido, espera poder tener la compresión del público que lo espera y espera poder volver pronto para reunirse con sus seguidores.

"Esto no es culpa de la Municipalidad, ni del alcalde ni de los organizadores; es un accidente que pasó y me apena muchísimo, de veras. Gracias, pueblo de Mazuko, gracias por su comprensión. Espero estar muy pronto con ustedes para reivindicarme. Dios los bendiga", agregó finalmente.

Así mismo, el artista fue captado por el portal de Instarándula ingresando al hospital Cayetano Heredia en una silla de ruedas acompañada de su pareja Jhazmín Gutarra. Como lo mencionó en sus redes, el cantante seguiría en el recinto esperando los exámenes para ser operado pronto ya que no puede moverse.

Sobre su delicada salud

Ha inicios de este año, el artista fue internado en UCI por sufrir una fuerte neumonía. Pasó varios meses sin poder volver a los escenarios y cuando regresó, celebró por todo lo alto con el apoyo de varios de sus compañeros musicales continuando con su carrera musical hasta ahora, que acaba de volver a estar delicado de salud.

De esta manera, Dilbert Aguilar ha revelado que se encuentra inmovilizado por el momento, debido a una fractura en la cadera por un grave accidente que tuvo. Informó a sus seguidores que estará alejado de los escenarios hasta que pueda ser operado y estar completamente recuperado.