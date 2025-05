Pati Lorena revela que Ethel tiene una personalidad diferente a la TV: "Ella no es así, le han puesto un papel"

La exproductora de Gisela Valcárcel, Pati Lorena, hizo una conexión en vivo la noche de ayer con Magaly Medina y, en medio de la conversación, contó detalles poco conocidos de la trayectoria televisiva de Ethel Pozo. Según Pati, la hija de Gisela nunca quiso estar frente a cámaras y piensa que actualmente está en un papel que no le favorece.

Según contó Pati Lorena, Ethel Pozo no ingresó a la televisión de la noche a la mañana, ya que siempre se mantuvo alejada de las pantallas mientras acompañaba a su mamá. Sin embargo, al cumplir 17 años, entró a trabajar con ella como asistente.

"Ethel siempre estaba merodeando y le dije: '¿Tú no quieres trabajar conmigo?'. La pusimos para que llamara a los invitados, porque nadie le iba a decir que no a la hija de Gisela. Ella trabajaba con nosotros" , contó.

Enseguida, Magaly le preguntó directamente si, bajo su perspectiva de productora de televisión, habría considerado ponerla al frente de la conducción de un programa. La respuesta de Pati sorprendió a la periodista.

"No, a ella no le gustaba. En esa época no le gustaba, ella quería estar detrás de cámaras, era dócil, sencilla y divertida. Yo no entiendo por qué le han puesto ese papel. Ella hizo un casting para entrar a la TV", agregó.