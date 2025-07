Onelia Molina habría recibido un mensaje a medianoche de Mario Irivarren: "Mensajitos lindos"

El día 16 de julio, Onelia Molina celebró sus 27 añitos a lo grande junto a sus seres queridos y amigos. En esta celebración, llamó mucho la atención el detalle que tendría su ex Mario Irivarren con ella, es así como la odontóloga reveló que el chico reality la saludó con un bello mensaje.

Durante el podcast 'Doble Sentido' donde participa Onelia Molina y Patricio Parodi, conversaron acerca del cumpleaños de la odontóloga afirmando que recibió muchos mensajes por su día. Es así como el 'Pato' le consulta por su ex Mario Irivarren.

Luego, el chico reality nota la sonrisa de su compañera cuando hablan de su expareja Mario. Entonces, la chica de 27 años recién cumplidos comenta que prefiere no hondar en el tema ya que está cuidándose a ella misma, lo que le importa.

Entonces, el chico reality vuelve a consultarle: "¿Por qué cuando hablas de él vuelves a sonreír?", y la odontóloga responde: "No quiero hablar de eso. Quiero cuidarme y quiero cuidar lo que me importa. No quiero hablar".