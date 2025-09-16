Suheyn Cipriani revela como reaccionó su nuevo saliente tras ampay en TV: "Casi le da un paro"

La modelo y exMiss Perú Suheyn Cipriani vive días de sorpresa después de que el programa 'Magaly TV: La Firme' difundiera imágenes en las que aparece besándose con un misterioso acompañante, tras su separación con César Vega. Ahora Suheyn sorprendió al revelar la inesperada reacción de su padre al ver el 'ampay'.

La sorpresa de su saliente tras la difusión del ampay

Suheyn Cipriani rompió su silencio luego de que "Magaly TV: La Firme" difundiera un ampay en el que se la ve besándose apasionadamente con un misterioso acompañante. En conversación con el programa "Ponte en la cola", la modelo aclaró que aún no tiene una relación formal con el joven, aunque reconoció que se siente muy feliz a su lado.

"En realidad ya lo conocía, era un amigo de mucho tiempo y, después del programa que todos vieron, reconectamos, pudimos conversar y me invitó a salir. Salimos, nos estamos conociendo, no es una relación como tal. Pero es una linda persona, un lindo chico y me hace muy feliz", explicó.

La exMiss Perú contó entre risas que su saliente casi sufre un susto mayúsculo al ver las imágenes en televisión. Según Suheyn, el joven no pertenece al mundo del espectáculo y le impactó la exposición mediática.

"Casi le da un paro cardíaco, yo pensé que era una broma. Me escribe: 'Suheyn, mira, hemos salido en TV' y yo: '¿Qué?'. Pensé que era una broma, me manda un link y yo me desmayé. Fue un shock porque él no está dentro del medio, entonces estamos tratando de manejar ese tema", agregó.

La reacción de su padre al ver el ampay

Suheyn también compartió cómo reaccionó su padre al enterarse de la situación a través de la televisión. Según explicó, él no sabía que estaba conociendo a alguien y se sorprendió al verla besando a un chico en el programa de Magaly Medina.

"Mi papá me quería asesinar cuando vio el ampay porque se molestó conmigo. Me dice: '¿Estás con alguien y no me has contado?'. Hizo un show, me cuida mucho, él es muy protector. Se enteró de que estaba saliendo con alguien por las imágenes, pero no se conocen", reveló.

En conclusión, Suheyn Cipriani dejó en claro que, pese a la atención mediática, el vínculo con su acompañante se desarrolla sin presiones. Prefiere seguir disfrutando del proceso de conocerse sin apresurar definiciones.