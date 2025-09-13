¡Perú clasifica a los qualifiers! Ignacio Buse venció a Borges y ganó la serie de la Copa Davis ante Portugal

El equipo peruano de tenis hizo historia en el Lawn Tennis de la Exposición. Con un triunfo clave de Ignacio Buse sobre el portugués Nuno Borges, la bicolor ganó 3-1 la serie y aseguró su pase a los qualifiers del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025.

Perú clasifica a los qualifiers de la Copa Davis gracias a Buse

La emoción se vivió al máximo en el Lawn Tennis de la Exposición. Con una gran actuación de Ignacio Buse, el equipo peruano de tenis venció 3-1 a Portugal y consiguió su pase a los qualifiers del Grupo Mundial I de la Copa Davis 2025. La primera raqueta nacional no se guardó nada y se llevó el punto decisivo ante el difícil Nuno Borges.

Buse le dio el triunfo al Perú. El cuarto partido de la serie fue el que definió todo. Ignacio Buse, con el aliento de toda la hinchada, superó a Nuno Borges en tres sets muy peleados. El marcador final fue 3-6, 6-3 y 6-2 a favor del peruano, que demostró temple y coraje.

El inicio no fue sencillo. Borges se llevó el primer set 6-3 y parecía que Portugal podía forzar un quinto duelo. Pero Buse reaccionó a tiempo, igualó la cuenta con un 6-3 y cerró con un contundente 6-2. El público celebró cada punto como si fuera un gol.

"Ahora toca no confiarnos nada. Estamos dos cero arriba en la serie, pero para nosotros es igual estar dos cero abajo o uno iguales; vamos a salir con todo", había dicho Buse antes del partido. Y cumplió su promesa.

Camino de la bicolor en la serie. La ventaja peruana comenzó el primer día, cuando Gonzalo Bueno dio la sorpresa al vencer a Borges, 52 del ranking ATP, por 3-6, 6-2 y 7-5. Después, el propio Buse derrotó a Jaime Faria con un claro 6-0 y 6-2, dejando la serie 2-0.

Perú histórico... ¡A LOS QUALIFIERS 2026! 🇵🇪✈️



En Lima, Nacho Buse venció a Nuno Borges por 3-6, 6-3 y 6-2 y cerró la serie ante Portugal.



¡Triunfazo histórico por 3-1! 👏#CopaDavis pic.twitter.com/rLCR2IoX6l — Copa Davis (@CopaDavis) September 13, 2025

El sábado, Portugal reaccionó ganando el partido de dobles con la dupla Francisco Cabral y Nuno Borges, que se impuso 7-5 y 6-3. Eso obligó a un cuarto encuentro que se convirtió en una verdadera final. Fue entonces cuando Buse entró a la cancha decidido a cerrar la llave a favor de Perú.

Fiesta peruana en el Lawn Tennis

Cada punto de Buse en el tercer set fue celebrado a todo pulmón por los hinchas que llenaron las tribunas. Cuando llegó el último, los aplausos y gritos festajaron el pase de la selección a la siguiente etapa.

El ambiente era de fiesta. Buse corrió hacia su equipo y, entre abrazos, celebraron el triunfo. Luego, el tenista peruano alzó la bandera nacional con orgullo.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Luis Horna se asegura un lugar en los qualifiers del Grupo Mundial I, donde enfrentará a rivales de mayor nivel en busca de llegar a la élite del tenis mundial.

En conclusión, la jornada fue perfecta para el tenis peruano. Ignacio Buse se robó el show con su garra y talento, mientras Gonzalo Bueno aportó el punto clave del primer día. Con el triunfo 3-1 sobre Portugal, Perú sueña en grande y ya piensa en su próximo reto internacional, demostrando que el tenis nacional tiene presente y futuro. ¡Orgullo total para la bicolor!