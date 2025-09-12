RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡TRIUNFOS HISTÓRICOS!

¡A un paso de la clasificación! Gonzalo Bueno e Ignacio Buse ponen a Perú 2-0 ante Portugal en la Copa Davis 2025

Los jóvenes tenistas nacionales sorprendieron con victorias memorables frente a Nuno Borges y Jaime Faria. Ahora, el equipo de Luis Horna buscará sellar el pase a las Qualys del 2026.

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno ponen arriba al Perú en la Copa Davis 2025.
Ignacio Buse y Gonzalo Bueno ponen arriba al Perú en la Copa Davis 2025. (Composición: La Kairbeña)
12/09/2025

La Selección Peruana de Tenis en Copa Davis dio un golpe de autoridad en Lima y se puso 2-0 arriba en la serie contra Portugal, en el Grupo Mundial I. Los triunfos de Gonzalo Bueno e Ignacio Buse hicieron vibrar al público en el Estadio Hermanos Buse del Club Lawn Tennis de la Exposición y dejaron al equipo nacional a un paso de asegurar su pase a las Qualys de la Copa Davis 2026.

Gonzalo Bueno logra el triunfo más grande de su carrera

El arranque de la serie fue de ensueño para el equipo peruano gracias a Gonzalo Bueno, quien superó al portugués Nuno Borges, número 52 del mundo. El trujillano de 21 años se sobrepuso a un inicio complicado y terminó firmando una de las victorias más importantes de su corta trayectoria profesional. El marcador final fue 3-6, 6-2 y 7-5 en un partido que mantuvo en vilo a todos los presentes.

El joven tenista comenzó con ventaja de 2-0 en el primer set, pero Borges reaccionó con jerarquía para llevarse ese parcial por 6-3. El portugués, con experiencia ATP y un título reciente en Bastad 2024 ante Rafael Nadal, parecía encaminar el triunfo. Sin embargo, Bueno mostró temple y un tenis agresivo en el segundo set, imponiéndose por 6-2.

La definición llegó en un tercer set cargado de tensión. Bueno resistió en el undécimo game, donde salvó varios puntos de quiebre y logró ponerse 6-5 arriba. En el siguiente juego, Borges acusó la presión y cometió errores que el peruano aprovechó. Un impresionante passing de revés en el segundo match point selló la victoria y desató la euforia en el estadio.

Ignacio Buse arrasa y pone el 2-0

La jornada no pudo cerrar de mejor manera. Ignacio Buse, número 112 del ranking ATP y la primera raqueta nacional, enfrentó a Jaime Faria, segundo singlista de Portugal. El peruano demostró su gran presente tras conquistar el Challenger 125 de Sevilla y haber debutado en un cuadro principal de Grand Slam en el US Open.

Con un juego sólido y sin dar espacio a dudas, Buse derrotó a Faria por un contundente 6-0 y 6-2 en apenas una hora y nueve minutos. Su actuación dejó sin reacción al rival y confirmó la sorpresa peruana frente a una Portugal que en la previa aparecía como favorita.

En conclusión, el 2-0 logrado por Gonzalo Bueno e Ignacio Buse en Lima alimenta el sueño peruano en la Copa Davis. Luis Horna y sus dirigidos saben que aún falta un paso para asegurar la clasificación a las Qualys de 2026, pero la confianza y el ánimo del equipo están en su punto más alto.

