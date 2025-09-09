RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Deportes

¡SE ACABÓ LA ILUSIÓN!

Perú cayó 1-0 ante Paraguay y termina noveno en las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Perú cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con una derrota 1-0 frente a Paraguay en el Estadio Nacional, en lo que sería la despedida de Óscar Ibáñez.

Perú se despide de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con una derrota de local.
Perú se despide de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con una derrota de local. (Composición: La Karibeña)
09/09/2025

La Selección Peruana cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con una derrota ante Paraguay, en un encuentro disputado en el Estadio Nacional de Lima. El equipo dirigido por Óscar Ibáñez no logró hacerse con la victoria en su último partido, sellando así una de las campañas más complicadas de los últimos años.

Perú lucha pero no logra imponerse ante Paraguay

Desde el pitazo inicial, la Bicolor salió con determinación en busca del triunfo ante un rival que ya había asegurado su clasificación. El primer tiempo se caracterizó por un juego parejo, aunque Perú generó la oportunidad más clara a través de un cabezazo de Joao Grimaldo que no pudo concretar. El marcador se mantuvo 0-0 al descanso.

En la segunda mitad, la dinámica del partido continuó similar, con la Selección intentando generar ocasiones de gol sin éxito. Una de las jugadas más destacadas fue una corrida de Grimaldo por la banda derecha, que terminó en un centro peligroso que ningún jugador logró rematar.

El marcador se abrió a los 78 minutos cuando Matías Galarza aprovechó una desatención defensiva y anotó el único gol del encuentro, sellando el 1-0 a favor de Paraguay. Con esta derrota, Perú finalizó en el noveno lugar de las Eliminatorias Sudamericanas, cerrando un proceso poco alentador y dejando muchas dudas sobre el rendimiento del equipo en el ciclo de Ibañez.

Óscar Ibáñez se despide de la Bicolor

En un principio, la directiva de la FPF habría planteado mantener a Óscar Ibáñez hasta noviembre, para que dirigiera los partidos amistosos frente a Rusia y Chile programados para los días 12 y 18 de ese mes. Sin embargo, la continuidad del técnico se limitaría únicamente al partido ante Paraguay.

Óscar Ibáñez no seguiría en la Selección Peruana tras el partido ante Paraguay por Eliminatorias
Lee también

Óscar Ibáñez no seguiría en la Selección Peruana tras el partido ante Paraguay por Eliminatorias

Renato Tapia, uno de los referentes del plantel, llegó a solicitar expresamente a la Federación que se mantenga a Óscar Ibáñez al frente del equipo. No obstante, la FPF optó por iniciar un proceso de búsqueda más amplio para contratar a un estratega de primer nivel a inicios de 2026. 

Con este panorama, Óscar Ibáñez no estaría en el banquillo en los amistosos de noviembre, lo que implica una transición importante para la Bicolor y la necesidad de adaptarse a un nuevo liderazgo en los próximos meses. La decisión marcaría el cierre de un ciclo poco recordable para el combinado peruano, que buscará renovar su proyecto de cara a las próximas competencias internacionales.

 

Eliminatorias Sudamericanas: Óscar Ibáñez define la posible alineación para el Perú vs. Paraguay
Lee también

Eliminatorias Sudamericanas: Óscar Ibáñez define la posible alineación para el Perú vs. Paraguay

La derrota frente a Paraguay no solo marca el cierre de las Eliminatorias 2026, sino que también simboliza el fin de un ciclo complicado para la Selección Peruana. Con Ibáñez fuera del banquillo, la Bicolor enfrenta el reto de reorganizarse, ajustar su estrategia y preparar un proyecto sólido que permita recuperar la competitividad en futuras competiciones internacionales.

Temas relacionados Deportes Eliminatorias Sudamericanas Mundial 2026 Óscar Ibañez paraguay Selección peruana

Siga leyendo

Lo Más leído

Cantante folclórica revela que Leslie Shaw le pidió S/45 mil para grabar juntas: "Llamaron sus abogados"

Dorita Orbegoso se pronuncia tras recibir lujoso anillo de Jerson Reyes: "Me hace ilusión casarme"

Ítalo Villaseca revela su verdad sobre la pérdida del bebé con Greissy Ortega: ¿Qué dijo?

Pamela López sobre pensión de 12 mil soles de Christian Cueva: "La que es mamá va a entender"

Abogada de Cueva confirma que juicio por difamación contra Pamela López continúa: "Se está trabajando en ello"

últimas noticias
Karibeña