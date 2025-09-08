Óscar Ibáñez no seguiría en la Selección Peruana tras el partido ante Paraguay por Eliminatorias

Este martes, la Selección Peruana de Fútbol jugará su último partido de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, y con ello se pondría fin a la etapa de Óscar Ibáñez como entrenador del equipo nacional. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) habría decidido dar por concluido su vínculo.

Óscar Ibáñez no continuará en el equipo

En un principio, la directiva de la FPF habría planteado mantener a Óscar Ibáñez hasta noviembre, para que dirigiera los partidos amistosos frente a Rusia y Chile programados para los días 12 y 18 de ese mes. Sin embargo, la continuidad del técnico se limitaría únicamente al partido ante Paraguay.

Renato Tapia, uno de los referentes del plantel, llegó a solicitar expresamente a la Federación que se mantenga a Óscar Ibáñez al frente del equipo. No obstante, la FPF optó por iniciar un proceso de búsqueda más amplio para contratar a un estratega de primer nivel a inicios de 2026.

Con este panorama, Óscar Ibáñez no estaría en el banquillo en los amistosos de noviembre, lo que implica una transición importante para la Bicolor y la necesidad de adaptarse a un nuevo liderazgo en los próximos meses. La decisión marcaría el cierre de un ciclo poco recordable para el combinado peruano, que buscará renovar su proyecto de cara a las próximas competencias internacionales.

#EliminatoriasSudamericanas

⚽️🇵🇪El trascendido se hizo oficial. Tras el mal planteo ante 🇺🇾Uruguay, Óscar Ibáñez, dirigirá mañana su último partido como DT de la blanquirroja. El exguardameta, no estará al mando de Perú, para los amistosos de noviembre en 🇷🇺Rusia. pic.twitter.com/6DiSXpJFmG — Carlos Peralta Press⚽️🇵🇪 (@ElCali013) September 9, 2025

Perú vs. Paraguay: hora y contexto del partido

El último encuentro de la Selección Peruana en estas Eliminatorias se jugará el martes 9 de septiembre a las 6:30 p. m. en Lima (8:30 p. m. en Asunción). Aunque Perú no tiene ninguna posibilidad de clasificar, los jugadores saldrán a buscar un triunfo que les permita despedirse con decoro y agradecer a la hinchada que los acompañó durante todo el proceso, tanto de local como de visitante.

El mayor déficit de la Bicolor fue la falta de gol, factor que la dejó fuera de la cita mundialista en Norteamérica 2026. Pese a ello, Óscar Ibáñez recalcó que el equipo tiene la obligación de dar lo mejor en casa y dejar una buena imagen.

Paraguay, por su parte, ya aseguró su boleto directo al Mundial, pero llega motivado por cerrar la campaña con otra victoria. Actualmente, la Albirroja ocupa la sexta posición con 25 puntos, los mismos que Colombia, aunque con menor diferencia de goles.

En conclusión, Óscar Ibáñez estaría solo hasta el partido ante Paraguay y cerraría su ciclo con la Selección Peruana. Aunque sin opciones de clasificar, el equipo buscará despedirse con decoro, mientras la FPF empezaría la búsqueda de un nuevo estratega para asegurar un proyecto sólido de cara al futuro